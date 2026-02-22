Trabzonspor 2-1 Önde - Son Dakika
Trabzonspor 2-1 Önde

22.02.2026 17:07
Gaziantep FK-Trabzonspor maçı, ilk yarı sonunda konuk takımın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Stat: Gaziantep

Hakemler: Çağdaş Altay, Bilal Gölen, Suat Güz

Gaziantep FK: Zafer Görgen, Perez, Tayyip Talha Sanuç, Arda Kızıldağ, Rodrigues, Ogün Özçiçek, Maxim, Kozlowksi, Gassama, Lungoyi, Bayo

Trabzonspor: Onana, Nwaiwu, Savic, Batagov, Pina, Oulai, Folcarelli, Mustafa Eskihellaç, Muçi, Onuachu, Augusto

Goller: Dk. 22 Bayo (Gaziantep FK), Dk. 24 Augusto, Dk. 27 Onuachu (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 21 Oulai (Trabzonspor), Dk. 42 Maxim (Gaziantep FK)

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasındaki Gaziantep FK-Trabzonspor maçının ilk yarısı, konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

13. dakikada Perez'in sağdan ceza sahasına gönderdiği topa bekletmeden vuran Maxim'in şutunda kaleci Onana topu kontrol etti.

20.? ?dakikada Gassama'nın ceza yayı üzerinden gönderdiği pasla buluşan Lungoyi'nin sol çaprazdan yaptığı plase vuruşta top kaleci Onana'da kaldı.

22. dakikada Lungoyi'nin ara pasıyla ceza sahasında buluşan Gassama topu bekletmeden Bayo ile buluşturdu. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

24.? ?dakikada Muçi'nin orta sahadan gönderdiği pasla buluşan Augusto'nun kaleci Zafer Görgen'in sağından gönderdiği plase vuruşta top ağlara gitti: 1-1.

27. dakikada sağdan ceza sahasına giren Mustafa Eskihellaç'ın şutunda top Arda Kızıldağ'a çarptıktan sonra Onuachu'nun önünde kaldı. Bu oyuncu bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2.

43.? ?dakikada Ogün Özçiçek'in ceza yayı üzerinden verdiği pasla buluşan Kozlowski bekletmeden topu ceza sahasındaki Bayo ile buluşturdu. Bayo'nun şutunda kaleci Onana meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı bordo-mavili ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA

Gaziantep FK, Trabzonspor, Maç Sonucu, Futbol, Spor, Son Dakika

