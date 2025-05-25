Trabzonspor 2-2 Samsunspor

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor, sahasında karşılaştığı Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

58. dakikada Nwakaeme'nin ara pasında kaleci Okan ile karşı karşıya kalan Visca'nın şutunda Okan topu çeldi. Dönen topu Banza'nın vuruşunda Okan bir kez daha gole engel oldu.

85. dakikada Banza'nın ceza sahası içinde vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

86. dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Malheiro'nun çaprazdan vuruşunda top Okan'ın sağından ağlarla buluştu. 1-1

88. dakikada ceza sahası içinde Cham'ın pasında topla buluşan Malheiro, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1

90. dakikada Emre Kılınç'ın sol çaprazdan ceza sahası içine gönderdiği topu iyi takip eden Moundilmadji'nin vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-2

Hakemler: Ozan Ergün, Süleyman Özay, Gökmen Baltacı

Trabzonspor: Muhammet Taha Tepe, Malheiro, Salih Malkaçoğlu, Okay Yokuşlu, Mustafa Eskihellaç, Mendy (Cham dk. 75), Folcarelli, Visca, Zubkov (Ozan Tufan dk. 82), Nwakaeme, Sikan (Banza dk. 46)

Yedekler: Ahmet Doğan Yıldırım, Muhammetcan Aktaş, Lundstram, Serdar Saatçı, Draguş, Arif Boşluk, Ali Şahin Yılmaz

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Samsunspor: Okan Koçuk, Zeki Yavru, Satka, Drongelen, Marc Bola (Soner Gönül dk. 89), Ntcham, Bennasser, Schindler (Celil Yüksel dk. 66), Holse, Emre Kılınç, Dimata (Marius Moundilmarji dk. 75)

Yedekler: Halil Yeral, Gomes, Celil Yüksel, Muja, Soner Aydoğdu, Tait, Soner Gönül, Yunus Emre Çift, Bedirhan Çetin

Teknik Direktör: Thomas Reis

Goller: Emre Kılınç (dk. 27), Moundilmadji (dk. 90) (Samsunspor), Malheiro (dk. 86 ve 88) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Mendy, Nwakaeme, Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Dimata, Zeki Yavru (Samsunspor) - TRABZON