Trabzonspor 5-0 ile Moral Buldu

Spor

Trendyol Süper Lig'in 13. Adana Demirspor'u 5-0 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Şenol Güneş, "Maç bittiğinde de hem taraftarlar hem biz, hem yönetim, başkan oyuncular hepsi mutluydu personel de dahil. Gülmeye ihtiyacımız vardı." dedi.

Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kaybettikleri maçtan sonra bir kriz dönemi geçirdiklerini belirterek, "Üst üste maçların kaybedilmesi sonrası başkan, yönetim, teknik heyet, oyuncular, taraftar herkesin üzgün olduğunu biliyorduk. Bu aradan sonra maçı kazanmak bizim için önemliydi." diye konuştu.

Rakiplerinin de sorunlarının bulunduğunu dile getiren Güneş, "Genç bir takıma, dirençli, koşan bir takıma karşı oynadık. Golü erken bulmak onların direncini biraz sarstı. Sonra ortak olmaya çalıştılar. Ama tamamıyla hem oyuncu kalitesi ve bulunduğumuz konum itibarıyla diğer maçlardan bağımsız daha güvenli, daha olumlu işler yaptık. Maç bittiğinde de hem taraftarlar hem biz, hem yönetim, başkan oyuncular hepsi mutluydu personel de dahil. Gülmeye ihtiyacımız vardı. Demek kazanmak çok önemli. Unutmuştuk bir ara. Onun bize olumlu yansımasını istiyorum." şeklinde konuştu.

Güneş, takımda forma şansı verdikleri genç oyuncuların gayreti, oyun disiplinine bağlı olması, zaman zaman iyi paslar yapmalarının önemli olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Ama yine tabii eksiklerimiz var. Futbol hatalar oyunu. Bugün itibarıyla sadece şuna dikkat etmek lazım. Çünkü bu maç bitti Alanya maçı var. Alanya daha farklı oynuyor, iyi oynadı Samsun maçında. Aslında Adana Demirspor da Eyüpspor ve Kayseri maçlarında berabere kaldı. Çok dirençliydi, direnci kırılmadığı için de oyunu taşıdı. Hatta sonda da berabere kalabilirdi. Bu her takım için geçerli. Yine de ona motive olmak durumundayız. Çünkü kaybettiklerimizi geri getiremeyiz, çok geride kaldık, kazanarak gitmek durumundayız. İyi bir tarafı, oynayan arkadaşlarımızın hepsi oyun disiplini içinde yüzde yüzlerini vermeye çalıştılar, mutluyuz."

Takımın kazanması sonrasında anormal övgüyü getirmemesi gerektiğini de aktaran Güneş, "Muhammed Cham gol kaçırdığı zamanlar 'neden oldu' deniyordu. Şimdi 3 gol attı 2 asist yaptı bu sefer 'en iyi oyuncu' der hemen pazarlarız onu. Bir bakarız başka yere getirir. Böyle de ölçüyü kaçırmamak lazım. Yani yıkmamak lazım. Ama sorunu da çözümü de bilmek lazım." diye konuştu.