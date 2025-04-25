UEFA Gençlik Ligi yarı final maçında Trabzonspor U19 takımı ile Salzburg U19 karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Trabzonspor 2-1 kazanarak finale yükseldi ve finale yükselen ilk Türk takımı olma başarısını gösterdi.
Karşılaşmanın 90. dakikasında Trabzonspor'un ikinci golünü kaydeden Boran Başkan'ın attığı gol maça damga vurdu. Genç oyuncu, ceza sahası dışından yerden sert bir vuruş yaparak köşeden topu ağlara yolladı ve takımını finale taşıdı. Bu gol sosyal medyada büyük yankı oluşturdu.
İşte Boran Başkan'ın attığı o gol;
Son Dakika › Spor › Trabzonspor'a Gençlik Ligi'nde finali getiren şahane gol - Son Dakika
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