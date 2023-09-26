Trabzonspor'a karşı destansı bir geri dönüş yapan Hatayspor'da yürek burkan Atsu detayı - Son Dakika

Trabzonspor'a karşı destansı bir geri dönüş yapan Hatayspor'da yürek burkan Atsu detayı

Son Güncelleme: 26.09.2023 09:35

Türkiye'nin yaşadığı Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Hataysporlu Christian Atsu, dün oynanan Hatayspor-Trabzonspor maçında yeniden akıllara geldi. Karşılaşmanın 96:01'inci dakikasında gelen galibiyet golü kulübün Süper Lig'deki en geç atılan 2. galibiyet golü oldu. En geç galibiyet golü ise 96:51 ile hala Atsu'ya ait.

Süper Lig'in 6. haftasında Hatayspor, sahasında Trabzonspor'u 2 farklı geriden gelerek 3-2 mağlup etti. Hatayspor karşılaşmanın galibiyet gölünü 96:01'inci dakikada atarken deprem felaketinde Christian Atsu'nun kulüp rekoru yeniden akıllara geldi.

EN GEÇ GALİBİYET GOLÜ HALA ATSU'NUN

Hatayspor'un 96:01'inci dakikada attığı golü, kulüp tarihinde atılmış en geç 2. galibiyet golü aldı. Bu alanda rekor ise deprem felaketinde hayatını kaybeden Christian Atsu'ya ait. Atsu, 5 Şubat 2023 tarihinde 96:51'inci dakikada attığı golle takımına zaferi getirmişti.

Trabzonspor'a karşı destansı bir geri dönüş yapan Hatayspor'da boğaz düğümleyen Atsu detayı

ENKAZ ALTINDA KALARAK HAYATINI KAYBETTİ

6 Şubat gecesi ise Atsu, Kahramanmaraş merkezli depremde Rönesans Sitesi'nde enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti.

Christian Atsu, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'a karşı destansı bir geri dönüş yapan Hatayspor'da yürek burkan Atsu detayı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzonspor'a karşı destansı bir geri dönüş yapan Hatayspor'da yürek burkan Atsu detayı - Son Dakika
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