Trabzonspor'a karşı destansı bir geri dönüş yapan Hatayspor'da yürek burkan Atsu detayı

Süper Lig'in 6. haftasında Hatayspor, sahasında Trabzonspor'u 2 farklı geriden gelerek 3-2 mağlup etti. Hatayspor karşılaşmanın galibiyet gölünü 96:01'inci dakikada atarken deprem felaketinde Christian Atsu'nun kulüp rekoru yeniden akıllara geldi.

EN GEÇ GALİBİYET GOLÜ HALA ATSU'NUN

Hatayspor'un 96:01'inci dakikada attığı golü, kulüp tarihinde atılmış en geç 2. galibiyet golü aldı. Bu alanda rekor ise deprem felaketinde hayatını kaybeden Christian Atsu'ya ait. Atsu, 5 Şubat 2023 tarihinde 96:51'inci dakikada attığı golle takımına zaferi getirmişti.

ENKAZ ALTINDA KALARAK HAYATINI KAYBETTİ

6 Şubat gecesi ise Atsu, Kahramanmaraş merkezli depremde Rönesans Sitesi'nde enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti.