Trabzonspor, Abdullah Avcı ile Avrupa kupalarında sahasında iyi sonuçlar alıyor - Son Dakika
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Trabzonspor, Abdullah Avcı ile Avrupa kupalarında sahasında iyi sonuçlar alıyor

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Rapid Wien'i konuk edecek olan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sahasında iyi performans sergiliyor. Avcı yönetimindeki son 5 maçını kazanan bordo-mavililer, iç sahada 8 maçta sadece 1 mağlubiyet aldı.

06.08.2024 11:24
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UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 8 Ağustos Perşembe günü Avusturya'nın Rapid Wien takımını konuk edecek Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Avrupa kupalarında sahasında iyi sonuçlara imza atıyor.

Bordo-mavililer, geçen sezon ikinci kez takımın başına getirilen Abdullah Avcı ile Avrupa kupalarında oynadığı son 5 maçı da kazandı.

Karadeniz ekibi, Abdullah Avcı ile 2022-23 sezonunda UEFA Avrupa Ligi grup maçlarında sahasında Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını 2-1, Fransa'nın Monaco takımını 4-0, Macaristan'ın Ferencvaros ekibini 1-0, UEFA Konferans Ligi son 16 turu play-off maçında da İsviçre ekibi Basel'i 1-0'lık sonuçla mağlup etti.

Bordo-mavililer Avcı yönetiminde bu sezon da Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzemberok takımı karşısında 2-0 galip gelerek 5 maçlık iç saha serisi yaptı.

8 maçta tek mağlubiyet

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile 8 iç saha maçında 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Karadeniz ekibi, 2021-22 sezonunda UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Norveç temsilcisi Molde ile 3-3 berabere kalırken son 16 turunda İtalya'nın Roma takımına 2-1 yenilerek bu süreçteki tek mağlubiyetini aldı.

Karadeniz ekibi, 2022-23 sezonunda ise UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag ile sahasında golsüz berabere kaldı.

Trabzon'da 4 maçtır gol yemiyor

Trabzonspor'un teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Avrupa kupalarında oynadığı 8 iç saha karşılaşması ve aldığı sonuçlar şöyle:

SezonKulvarMaçSonuç
2021-22UEFAKonferans Ligi 3. elemeTrabzonspor-Molde3-3
2021-22UEFA Konferans Ligi play-offTrabzonspor-Roma1-2
2022-23Avrupa Şampiyonlar Ligi play-offTrabzonspor-Kopenhag0-0
2022-23UEFA Avrupa Ligi GrupTrabzonspor-Kızılyıldız2-1
2022-23UEFA Avrupa Ligi GrupTrabzonspor-Monaco4-0
2022-23UEFA Avrupa Ligi GrupTrabzonspor-Ferencvaros1-0
2022-23UEFA Konferans Ligi son 16 turuTrabzonspor-Basel1-0
2024-25UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turuTrabzonspor-Ruzomberok1-0

Kaynak: AA

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