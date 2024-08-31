Trabzonspor, Abdullah Avcı ile yollarını ayırdı

Spor

TRABZONSPOR, teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırdı. 61 yaşındaki tecrübeli teknik adama herhangi bir tazminat ödenmeyeceği ve alacaklarının yarısından da feragat ettiği öğrenildi.

Bordo-mavili ekipte ikinci Abdullah Avcı dönemi sona erdi. Daha önce Karadeniz ekibiyle 1 Süper Lig ve 2 Süper Kupa şampiyonluğu da yaşayan Avcı, görevinden tazminatsız bir şekilde ayrıldı. Avcı'nın alacaklarının yarısından vazgeçtiği aktarıldı.

Abdullah Avcı ilk dönem ayrıldığında da tazminat almazken o dönem de yüklü bir alacağından vazgeçmişti. Avcı, şampiyonluk yaşadığı bordo-mavili camiadan kötü ayrılmayarak yönetimin de işini kolaylaştırdı.

Trabzonspor ile 1 yıllık sözleşmesi bulunan deneyimli çalıştırıcının sözleşmesi 2024-2025 sezonunun sonunda bitiyordu.

2020-2022 ile 2023-2024 yıllarında iki dönem bordo-mavili ekibi çalıştıran Avcı, toplamda 161 maça çıkarken, 90 galibiyet, 36 beraberlik ve 35 mağlubiyet yaşadı.