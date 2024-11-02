Trabzonspor Açık Farkla Kazandı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 9. haftasında Trabzonspor, sahasında İstanbul Ankaspor'u 114-65 yendi.
Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye etkili başlayan bordo-mavililer, ilk periyodu 30-13 önde bitirdi.
Bordo-mavililer, Rijad Aydın ve Okben Ulubay'ın önemli katkısıyla devreyi 51-28 önde tamamladı.
Tykivion Gordon'un da sahneye çıkmasıyla üçüncü periyodu 86-51 önde bitiren Karadeniz ekibi, parkeden 114-65 galip ayrıldı.
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