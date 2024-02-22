Trabzonspor, Adana Demirspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Spor

Trabzonspor, Adana Demirspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Adana Demirspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Adana Demirspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sakatlıkları devam eden oyuncular katılmadı. İdmanın basına açık bölümünde ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yapıldı ve taktik hazırlıklara geçildi. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

22.02.2024 16:28
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 25 Şubat Pazar günü Yukatel Adana Demirspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 30 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu.

Antrenmana sakatlıkları devam eden Hüseyin Türkmen, Orsic ve adale ağrısı hisseden Berat Özdemir ile Fernandez katılmadı.

İdmanın basına açık bölümünde ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yapıldı ve daha sonra taktik hazırlıklara geçildi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA

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