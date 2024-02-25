Trabzonspor, Adana Demirspor\'u 1-0 mağlup etti

Tredyol Süper Lig'nin 27. haftasında Trabzonspor evinde Adana Demirspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı bordo-mavililerin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
4.dakikada Trabzonspor'un sağ taraftan kullandığı kornerde ceza sahası içinde Denswill'in kafa vuruşunda kaleci Magomedaliev meşin yuvarlağı çıkardı.
16. dakikada Muanza'nın derinlemesine pasında ceza sahası içinde kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya gelen Emre Akbaba'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleciden döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
21. dakikada Visca'nın sağ taraftan ortasında topla buluşan Bardhi'nin vuruşu savunmadan sekti. Seken topu kale sahası sağ çaprazında iyi takip eden Trezeguet düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
23. dakikada Bardhi sol çaprazdan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girip, vuruşunda meşin yuvarlak arka direğe çarparak dışarı çıktı.
30. dakikada Visca'nın sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde topu alan Trezeguet'nin şutu meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
35.dakikada Eren Elmalı'nın yerden ceza sahası içine gönderdiği topa gelişine vuran Trezeguet'in şutunda meşin yuvarlak kaleci Magomedaliev'de kaldı.
Hakem: Burak Şeker, Mustafa Sönmez, Murat Ergin Gözütok
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Mendy, Denswill, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Umut Güneş, Bardhi, Visca, Trezeguet, Enis Destan
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Baniya, Umut Bozok, Fountas, Kerem Şen, Pepe, Onuachu, Göktan Gürpüz, Mehmet Can Aydın, Arif Boşluk
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Adana Demirspor: Magomedaliev, Keshmarzi, Semih Güler, Gravillon, Youcef Atal (Michut dk. 34), Emrer Akbaba, Muanza, Yusuf Sarı, Mendoza, Yusuf Erdoğan, Balotelli
Yedekler: Vedat Karakuş, İsmail Çokçalış, Martinez, Jovan Manev, Abat Aymbetov Abdulsamet Burak, Almeida da Cunha, Yusuf Barasi, Pape Abou Cisse
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Gol: Trezeguet (dk.21) (Trabzonspor)
Sarı kart: Balotelli (Adana Demirspor) - TRABZON
Son Dakika › Spor › Trabzonspor, Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti - Son Dakika
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