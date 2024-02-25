Trabzonspor, Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Trabzonspor, Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti

Trabzonspor, Adana Demirspor\'u 1-0 mağlup etti

Tredyol Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor evinde Adana Demirspor ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı bordo-mavililerin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Trezeguet'in golüyle Trabzonspor galibiyete ulaştı.

25.02.2024 16:57  Güncelleme: 16:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tredyol Süper Lig'nin 27. haftasında Trabzonspor evinde Adana Demirspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı bordo-mavililerin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

4.dakikada Trabzonspor'un sağ taraftan kullandığı kornerde ceza sahası içinde Denswill'in kafa vuruşunda kaleci Magomedaliev meşin yuvarlağı çıkardı.

16. dakikada Muanza'nın derinlemesine pasında ceza sahası içinde kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya gelen Emre Akbaba'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleciden döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

21. dakikada Visca'nın sağ taraftan ortasında topla buluşan Bardhi'nin vuruşu savunmadan sekti. Seken topu kale sahası sağ çaprazında iyi takip eden Trezeguet düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

23. dakikada Bardhi sol çaprazdan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girip, vuruşunda meşin yuvarlak arka direğe çarparak dışarı çıktı.

30. dakikada Visca'nın sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde topu alan Trezeguet'nin şutu meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

35.dakikada Eren Elmalı'nın yerden ceza sahası içine gönderdiği topa gelişine vuran Trezeguet'in şutunda meşin yuvarlak kaleci Magomedaliev'de kaldı.

Hakem: Burak Şeker, Mustafa Sönmez, Murat Ergin Gözütok

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Mendy, Denswill, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Umut Güneş, Bardhi, Visca, Trezeguet, Enis Destan

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Baniya, Umut Bozok, Fountas, Kerem Şen, Pepe, Onuachu, Göktan Gürpüz, Mehmet Can Aydın, Arif Boşluk

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Adana Demirspor: Magomedaliev, Keshmarzi, Semih Güler, Gravillon, Youcef Atal (Michut dk. 34), Emrer Akbaba, Muanza, Yusuf Sarı, Mendoza, Yusuf Erdoğan, Balotelli

Yedekler: Vedat Karakuş, İsmail Çokçalış, Martinez, Jovan Manev, Abat Aymbetov Abdulsamet Burak, Almeida da Cunha, Yusuf Barasi, Pape Abou Cisse

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Gol: Trezeguet (dk.21) (Trabzonspor)

Sarı kart: Balotelli (Adana Demirspor) - TRABZON

Kaynak: İHA

Adana Demirspor, Trabzonspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2024 18:08:11. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzonspor, Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement