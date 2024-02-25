Trabzonspor, Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti - Son Dakika
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Trabzonspor, Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti

Trabzonspor, Adana Demirspor\'u 1-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, evinde karşılaştığı Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Trezeguet'in attığı golle Trabzonspor galibiyete ulaştı. Maçta Adana Demirspor'dan Jose Rodriguez kırmızı kart gördü.

25.02.2024 18:05  Güncelleme: 18:10
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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor evinde karşılaştığı Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

62.dakikada Gravillon'un uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü.

86.dakikada Bardhi'nin uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Magomedaliev'de kaldı.

Hakem: Burak Şeker, Mustafa Sönmez, Murat Ergin Gözütok

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Mendy, Denswill, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Umut Güneş, Bardhi (Kerem Şen dk. 90), Visca (Pepe dk. 63), Trezeguet (Fountas dk. 84), Enis Destan (Onuachu dk. 63)

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Baniya, Umut Bozok, Göktan Gürpüz, Mehmet Can Aydın, Arif Boşluk

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Adana Demirspor: Magomedaliev, Keshmarzi, Semih Güler, Gravillon, Youcef Atal (Michut dk.34), Emrer Akbaba (Jose Rodriguez dk. 61), Muanza, Yusuf Sarı (Yusuf Barasi dk. 75), Mendoza Valencia, Yusuf Erdoğan (Abat Aymbetov dk. 75), Balotelli (Nani dk. 61)

Yedekler: Vedat Karakuş, İsmail Çokçalış, Jovan Manev, Abdulsamet Burak, Pape Abou Cisse

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Gol: Trezeguet (dk. 21)

Kırmızı kart: Jose Rodriguez (dk. 90+2) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Balotelli, Mendoza, Nani (Adana Demirspor), Berat Özdemir, Eren Elmalı (Trabzonspor) - TRABZON

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Trabzonspor, Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti - Son Dakika
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