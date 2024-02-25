Trabzonspor, Adana Demirspor\'u 1-0 mağlup etti

İmamoğlu ve Kurum arasındaki "davet" polemiğine Bakan Uraloğlu'ndan yanıt: Derdimiz İstanbul'a hizmet olmalı

Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattının açılış törenine davet edildiğini söyleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Murat Kurum yalanlamıştı. İmamoğlu, Kurum'a belgeli yanıt verirken, tartışmalara dahil olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bizim gündemimize oturacak bir konu değil. Kim hangi törene nasıl katılacak, kim hangi sırada oturacak, hangi sırada konuşacak derdimiz o değil. Derdimiz İstanbul'a hizmet olmalı." ifadelerini kullandı.