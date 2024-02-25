Trabzonspor, Adana Demirspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı - Son Dakika
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Trabzonspor, Adana Demirspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı

Trabzonspor, Adana Demirspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanan maçta Trabzonspor, Yukatel Adana Demirspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Trezeguet'in golüyle öne geçen Trabzonspor, maçın ilk yarısını üstün tamamladı.

25.02.2024 17:07  Güncelleme: 17:09
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Stat: Papara Park

Hakemler: Burak Şeker, Mustafa Sönmez, Murat Ergin Gözütok

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Umut Güneş, Bardhi, Visca, Trezeguet, Enis Destan

Adana Demirspor: Magomedaliyev, Atal (Dk. 34 Michut), Gravillon, Semih Güler, Mohammadi, Yusuf Sarı, Muanza, Mendoza, Emre Akbaba, Yusuf Erdoğan, Balotelli

Gol: Dk. 21 Trezeguet (Trabzonspor)

Sarı kart: Dk. 44 Balotelli (Yukatel Adana Demirspor)

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanan maçta Trabzonspor, Yukatel Adana Demirspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

4. dakikada Visca'nın sağdan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Meunier'in kafa vuruşunda kaleci Magomedaliyev güçlükle topu kornere gönderdi.

5. dakikada Visca'nın aynı yerden kullandığı köşe atışında, bu kez ceza yayı üzerinden Mendy'in şutunda kaleci Magomedaliyev yatarak topun sahibi oldu.

21. dakikada Trabzonspor 1-0 öne geçti. Visca'nın sağdan ortasında ceza alanı çizgisi yakınında Bardhi'nin şutunda top savunmadan döndü. Pozisyonu takip eden Trezeguet, altıpasta meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

24. dakikada serbest vuruş kullanan Eren Elmalı'nın ortasında, ceza alanı içinde Bardhi'nin şutunda top yan direğe çarparak auta çıktı.

30. dakikada Visca'nın sağdan ortasında, Trezeguet ceza alanı içinde topu üsten auta gönderdi.

Trabzonspor maçın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Trabzonspor, Adana Demirspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı - Son Dakika
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