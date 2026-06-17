Trabzonspor, Ali Habeşoğlu için devrede - Son Dakika
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Trabzonspor, Ali Habeşoğlu için devrede

Trabzonspor, Ali Habeşoğlu için devrede
17.06.2026 12:56
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Bodrum FK'nın golcüsü Ali Habeşoğlu'na Trabzonspor talip oldu, kulüp teklifleri değerlendiriyor.

1'inci Lig temsilcisi Bodrum Futbol Kulübü'nün 21 yaşındaki golcüsü Ali Habeşoğlu'na bir kanca da Trabzonspor'dan geldi. Süper Lig ekipleri Göztepe, RAMS Başakşehir, Erzurumspor FK ve Alanyaspor'un yanı sıra Avrupa'dan Westerlo ile Fortonu Sittard'ın listesine aldığı Ali için Trabzonspor devreye girdi. Bordo-mavililerin transfer görüşmelerine başladığı ve Bodrum FK yönetimine teklif götürdüğü belirtildi.

Yeşil-beyazlılar ise birçok takımın kadrosuna katmak istediği Ali Habeşoğlu'nu satmakta aceleci davranmadığı, tekliflerin daha da yükselmesini beklediği vurgulandı. Bodrum FK'ya ise en yüksek teklifi şu ana kadar Göztepe yönetimi yapmıştı. Ancak Bodrum FK şimdilik hiçbir kulübün isteğini kabul etmedi. Ümit Milli Takım'da da forma giyen pivot santrfor Ali Habeşoğlu geçen sezon ligde 41 maçta 12 gol, Türkiye Kupası'nda ise 6 maçta 2 gol attı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Trabzonspor, Ali Habeşoğlu için devrede - Son Dakika

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