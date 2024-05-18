Trabzonspor, Altay Bayındır transferini yalanladı

Trabzonspor, İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da forma giyen milli kaleci Altay Bayındır'ın transferine ilişkin çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yayınladı.
Bordo-mavili takımdan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Altay Bayındır'ın kulübümüze transferiyle alakalı ulusal ve yerel basında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bahsi geçen oyuncuyla ilgili kulübümüzün herhangi bir çalışması yoktur. Kamuoyuna duyurulur" ifadelerine yer verildi.
26 yaşındaki Altay Bayındır, sezon başında Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olmuştu. Milli eldiven, bu sezon İngiliz ekibinin kalesini sadece 1 maçta korudu.
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