Trabzonspor, Altay Bayındır transferini yalanladı

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Trabzonspor, İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da forma giyen milli kaleci Altay Bayındır'ın transferine ilişkin çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yayınladı.

YALANLAMA GELDİ

Bordo-mavili takımdan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Altay Bayındır'ın kulübümüze transferiyle alakalı ulusal ve yerel basında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bahsi geçen oyuncuyla ilgili kulübümüzün herhangi bir çalışması yoktur. Kamuoyuna duyurulur" ifadelerine yer verildi.

ALTAY'IN İNGİLTERE KARİYERİ

26 yaşındaki Altay Bayındır, sezon başında Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olmuştu. Milli eldiven, bu sezon İngiliz ekibinin kalesini sadece 1 maçta korudu.