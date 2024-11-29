Trabzonspor Antalya\'ya Gitti

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı maç için Antalya'ya gitti.

Bordo-mavililer, hazırlıklarını teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla Antalya'ya hareket eden Trabzonspor kafilesinde şu futbolcular bulunuyor:

Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Pedro Malheiro, Arif Boşluk, Hüseyin Türkmen, Serdar Saatçı, Arseniy Batagov, Ali Şahin Yılmaz, Eren Elmalı, John David Lundstram, Ozan Tufan, Salih Malkoçoğlu, Batista Mendy, Umut Güneş, Edin Visca, Cihan Çanak, Muhammed Cham, Denis Draguş, Simon Banza, Enis Destan, Poyraz Efe Yıldırım.