Trabzonspor Ara Transferde 4 Takviye, 9 Oyuncu Gönderdi - Son Dakika
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Trabzonspor Ara Transferde 4 Takviye, 9 Oyuncu Gönderdi

Trabzonspor Ara Transferde 4 Takviye, 9 Oyuncu Gönderdi

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, ara transferde 4 oyuncu alırken 9 oyuncu ile yollarını ayırdı.

12.02.2025 11:13
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Trendyol Süper Lig'de 13 Ocak'ta başlayan ara transfer döneminde Trabzonspor 4 oyuncuyu kadrosuna katarken, 9 oyuncu ile de yollarını ayırdı.

Bordo-mavili ekip, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek adına 4 yeni oyuncuyu renklerine bağladı. Ukraynalı forvet Danylo Sikan, 6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edildi. Aynı şekilde Ukraynalı kanat oyuncusu Oleksandr Zubkov da 6 milyon Euro karşılığında takıma katıldı. Bunun yanı sıra Mustafa Eskihellaç 400 bin Euro, Tim Jabol Folcarelli ise 1 milyon Euro bedelle Trabzonspor'a transfer oldu.

9 oyuncuyla yollar ayrıldı

Trabzonspor, kadrosunda değişime giderek 9 oyuncusuyla vedalaştı. Mısırlı futbolcu Mahmoud Trezeguet, 1.6 milyon Euro karşılığında takımdan ayrıldı. Savunma oyuncusu Eren Elmalı 4 milyon Euro, orta saha oyuncusu Umut Güneş ise 2.3 milyon Euro bonservis bedeliyle başka takımlara transfer oldu. Karadeniz ekibi bu oyuncuların transferlerinden 8 milyon Euro gelir elde etti.

3 oyuncuyla fesih yaptı

Trabzonspor, Umut Bozok, Enis Bardhi ve Mislav Orsic'in sözleşmelerini ise fesh etti. Borna Barisic, Poyraz Efe Yıldırım ve Serkan Asan ise sezonun ikinci yarısında farklı takımlarda kiralık olarak gönderildi.

Trabzonspor'un kadrosunda yapılan transferler ve giden oyurcuların ardından kadroda denge sağlandı. Karadeniz ekibinde 14 yerli ve 14 yabancı oyuncu yer aldı. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trabzonspor Ara Transferde 4 Takviye, 9 Oyuncu Gönderdi - Son Dakika

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