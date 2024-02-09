Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Spor

Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaparken diğer oyuncular pas ve 5'e 2 çalışması gerçekleştirdi. Antrenman dayanıklılık ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

09.02.2024 17:04
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 12 Şubat Pazartesi günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gençlerbirliği ile oynanan karşılaşmada forma giyen oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise dinamik ısınmanın ardından pas çalışması ve 5'e 2 yaptı. Rondo ile devam eden antrenman, dayanıklılık ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA

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