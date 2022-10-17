Trabzonspor, Avcı ile İstanbul takımlarına üstün - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzonspor, Avcı ile İstanbul takımlarına üstün

17.10.2022 11:04
Trabzonspor, Avcı ile İstanbul takımlarına üstün

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde İstanbul takımları karşısında genel olarak başarılı bir grafik sergiledi.

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde İstanbul takımları karşısında genel olarak başarılı bir grafik sergiledi.

Bordo-mavililer, 2020-2021 sezonunun 9. haftasında göreve geldiği bordo-mavili takımda, İstanbul temsilcileri karşısında 25 karşılaşma oynadı.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 13 galibiyet, 9 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı. Trabzonspor, 2020-2021 sezonunda Avcı takımın başına gelmeden ilk 8 haftada İstanbul ekipleriyle oynadığı 4 karşılaşmayı da kaybetmişti.

Deplasmanda tek yenilgi

Trabzonspor, İstanbul takımları karşısında deplasmanda 14 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.

Bordo-mavililer, söz konusu yenilgiyi ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğu garantilediği geçen sezonun son haftasında Medipol Başakşehir karşısında 3-1'lik sonuçla yaşadı.

Üç büyük rakibine karşı 12 maçta 2 mağlubiyet

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı döneminde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile toplam 12 maç oynarken bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 6 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.

Bordo-mavililer, üç büyük rakibi karşısında teknik direktör Abdullah Avcı ile İstanbul'da hiç kaybetmedi. Karadeniz ekibi, bu maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik elde ederek İstanbul'da 3 puan bırakmadı.

SezonMaçSonuç
2020-2021Trabzonspor-Galatasaray0-2 M
2020-2021K.Gümrük-Trabzonspor1-2 G
2020-2021Beşiktaş-Trabzonspor1-2 G
2020-2021M.Başakşehir-Trabzonspor0-1 G
2020-2021Trabzonspor-Fenerbahçe0-1 M
2020-2021Kasımpaşa-Trabzonspor1-2 G
2020-2021Galatasaray-Trabzonspor1-1 B
2020-2021Trabzonspor-K.Gümrük2-0 G
2021-2022Trabzonspor-Galatasaray2-2 B
2021-2022Kasımpaşa-Trabzonspor0-1 G
2021-2022Trabzonspor-Fenerbahçe3-1 G
2021-2022Beşiktaş-Trabzonspor1-2 G
2021-2022K.Gümrük-Trabzonspor0-2 G
2021-2022Trabzonspor-M.Başakşehir0-0 B
2021-2022Galatasaray-Trabzonspor1-2 G
2021-2022Trabzonspor-Kasımpaşa1-0 G
2021-2022Fenerbahçe-Trabzonspor1-1 B
2021-2022Trabzonspor-Beşiktaş1-1 B
2021-2022Trabzonspor-Karagümrük1-1 B
2021-2022M.Başakşehir-Trabzonspor3-1 M
2022-2023İstanbulspor-Trabzonspor0-2 G
2022-2023Trabzonspor-Galatasaray0-0 B
2022-2023Ümraniyespor-Trabzonspor0-1 G
2022-2023Trabzonspor-Kasımpaşa0-0 B
2022-2023Beşiktaş-Trabzonspor2-2 B

YORUMLAR
500
Beşiktaş taraftarı hep bir ağızdan söyledi! Eski hocaları Abdullah Avcı'ya 'Yere yatsana' tezahüratı Beşiktaş taraftarı hep bir ağızdan söyledi! Eski hocaları Abdullah Avcı'ya 'Yere yatsana' tezahüratı Trabzonspor, Beşiktaş'a 310 haftadır deplasmanda yenilmiyor (YENİDEN) Trabzonspor, Beşiktaş'a 310 haftadır deplasmanda yenilmiyor (YENİDEN)
Kaynak: AA

Abdullah Avcı, Trabzonspor, Beşiktaş, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, Avcı ile İstanbul takımlarına üstün - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:33 Fenerbahçe 4 yıldızıyla sözleşme yeniliyor! Maaşı 25'e katlanacak
16:15 Başarılı oyuncu Billur Kalkavan son yolculuğuna uğurlanıyor
16:15 AK Parti'den maden faciasıyla ilgili araştırma komisyonu önerisi
16:09 Beşiktaş'ta Valerien Ismael devri sona mı eriyor? Başkan son kararını verdi
15:37 Libya'nın Türkiye ile anlaşmasına Yunanistan Dışişleri Bakanı'ndan provokatif cevap: Akdeniz'de güvenlik için ek riskler oluşturacak
15:26 Yeliz milyonlarca kez dinlenen Yalan şarkısının hikayesini anlattı: Yalan söyleme hastalığı olan sevgilim için yazdım
15:18 Motosikletiyle kaza yapan genç denizci hayatını kaybetti
15:14 Emre Belözoğlu'ndan tarihi başarı! Mustafa Denizli'den sonra geliyor
15:08 Trafik magandasından akılalmaz sözler: Delikanlıysanız durun
12:48 Haftalar önce Antalya'da kaybolan Rus turistin cesedi uçurumda bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2022 17:01:51. #1.12#
SON DAKİKA: Trabzonspor, Avcı ile İstanbul takımlarına üstün - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement