Trabzonspor Avrupa Ligi'nden Elendi - Son Dakika
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Trabzonspor Avrupa Ligi'nden Elendi

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Trabzonspor, Ferencvaros'a 4-0 mağlup olarak UEFA Avrupa Ligi'nden veda etti.

Stat: Groupama

Hakemler: Rade Obrenovic, Jure Praprotnik, Grega Kordez (Slovenya)

Ferencvaros: Dibusz, Oliver Nagy, Raemaekers, Gomez, Cadu, Corbu (Dk. 83 Keita), Adam Nagy (Dk. 78 Arzani), O'Dowda (Dk. 78 Lakatos), Yusuf (Dk. 70 Varga), Zachariassen, Joseph (Dk. 70 Lisztes)

Trabzonspor: Onana, Mustafa Eskihellaç (Dk. 46 Pina), Savic, Cenk Özkaçar, Cabral, Melih Kabasakal, Malinovskyi, Muçi (Dk. 46 Bouchouari), Saviolo (Dk. 64 Samet Akaydin), Salah (Dk. 64 Ozan Tufan), Onuachu (Dk. 46 Aral Şimşir)

Goller: Dk. 19 O'Dowda, Dk. 54 Corbu, Dk. 59 Yusuf (penaltıdan), Dk. 86 Lisztes (Ferencvaros)

Kırmızı kartlar: Dk. 12 Malinovskyi, Dk. 57 Cabral (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 13 Savic, Dk. 58 Onana (Trabzonspor) Dk. 87 Lisztes (Ferencvaros)

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Trabzonspor, deplasmanda Macaristan'ın Ferencvaros ekibine 4-0 yenilerek elendi.

UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden bordo-mavililer, yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.

54. dakikada Ferencvaros, ikinci golü buldu. Ceza alanı sağ çaprazında Savic'in hatasıyla topu kontrol eden Corbu'nun plase vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onana'nın soludan filelere gitti: 2-0

56. dakikada Yusuf, Cabral ile ceza alanı içinde girdiği ikili mücadelede kendini yerde bulunca karşılaşmanın hakemi Obrenovic, penaltı noktasını gösterdi. Cabral da ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart görünce bordo-mavililer, 9 kişi kaldı.

59. dakikada Yusuf, kullandığı penaltı atışında topu kaleci Onana'nın solundan filelere gönderdi: 3-0

79. dakikada sol taraftan ceza alanına giren Cadu'nun şutunda, kaleci Onana topu kontrol etti.

86. dakikada Oliver Nagy'ın pasında ceza alanı sağ tarafından Lisztes'in şutunda yerden seken top kaleci Onana'nın solundan filelere gitti: 4-0

Karşılaşma Ferencvaros'un 4-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: AA

Trabzonspor, Ferencvaros, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor Avrupa Ligi'nden Elendi - Son Dakika

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