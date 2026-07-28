Trabzonspor Avusturya'da Çift Antrenman Yaptı
Trabzonspor, Avusturya kampında çift antrenmanla sezon hazırlıklarını sürdürüyor.
Trabzonspor, sezon hazırlıklarına Avusturya kampındaki çift antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde sabah kondisyon çalışması yapan bordo-mavililer, akşam ilk 20 dakikası basına açık antrenmanda taktik çalıştı.
Bordo-mavililerin idmanına tedavileri süren Batagov, Okay Yokuşlu ve Ali Şahin Yılmaz katılmadı.
Trabzonspor, yarın çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Trabzonspor Avusturya'da Çift Antrenman Yaptı - Son Dakika
İsrail basını: Netanyahu, İran kaynaklı güvenlik endişeleri nedeniyle ABD ziyareti için ülkeden gizlice ayrıldı
Sizin düşünceleriniz neler ?