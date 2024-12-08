Trabzonspor, Balıkesir'i 90-77 yendi

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 15. haftasında Trabzonspor, evinde Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u 90-77 yendi.
Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye etkili başlayan Trabzonspor, ilk periyodu 24-13 önde bitirdi.
İkinci periyodu da istediği gibi oynayan Trabzon ekibi, Jitaurious Gordon'un skora katkısıyla devreyi 47-40 önde tamamladı.
İsmail Cem Ulusoy ve Mitchell Creek gibi oyuncuların sahneye çıkmasıyla üçüncü periyodu 67-62 önde bitiren bordo-mavililer, parkeden 90-77 galip ayrıldı.
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