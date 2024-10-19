Trabzonspor Başakşehir'i 1-0 Geçti

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, sahasında karşılaştığı RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
80. dakikada Trabzonspor'un sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta Bardhi'nin ceza sahası içine gönderdiği topa iyi yükselen Mendy'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muhammed'de kaldı.
90. dakikada sol taraftan Eren Elmalı'nın ortasında penaltı noktasından Visca'nın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muhammed Şengezer'in müdahalesine rağmen ağalarla buluştu. 1-0
Hakemler: Zorbay Küçük, Serkan Çimen, Osman Gökhan Bilir
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pedro Malheiro, John Lundstram, Bernard Mendy, Eren Elmalı, Okay Yokuşlu (Serdar Saatçı dk. 73), Ozan Tufan, Edin Visca (Borna Barisic dk. 90+1), Muhammed Cham (Enis Bardhi dk. 73) Denis Draguş (Cihan Çanak dk. 82), Simon Banza
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Umut Bozok, Cihan Çanak, Arif Boşluk, Ali Şahin Yılmaz, Poyraz Efe Yıldırım, Mislav Orsic
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Leo Duarte, Ousseynou Ba, Jerome Opoku, Ömer Ali Şahiner, Berat Özdemir, Deniz Türüç (Joao Figueiredo dk. 74), Miguel Crespo (Onur Ergün dk. 89), Olivier Kemen (Berkay Özcan dk. 74), Serdar Gürler (Davidson dk. 31), Krzysztof Piatek (Philippe Keny dk. 89)
Yedekler: Deniz Dilmen, Dimitris Pelkas, Hamza Güreler, Matchoi Djalo, Emre Kaplan
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Gol: Edin Visca (dk. 90) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Ousseynou Ba, Olivier Kemen, Miguel Crespo, Çağdaş Atan (Teknik Direktör) (Başakşehir) - TRABZON
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