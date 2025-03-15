Trabzonspor, Başakşehir'i 3-0 ile Geçti

BAŞAKŞEHİR FK, Süper Lig'in 28'inci haftasında sahasında konuk ettiği Trabzonspor 'a 3-0 mağlup oldu.

Süper Lig'in 28'inci haftasında Başakşehir FK, evinde Trabzonspor'u ağırladı. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 20.30 başlayan karşılaşmada Mehmet Türkmen düdük çaldı. Mehmet Türkmen'in yardımcılıklarını ise Mehmet Emin Tuğral ile Ali Can Alp üstlendi.

Karşılaşmaya ev sahibi ekip; Muhammed Şengezer, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Berat Özdemir, Yusuf Sarı, Crespo, Umut Güneş, Deniz Türüç ve Piatek ilk 11'iyle çıktı. Konuk ekip Trabzonspor ise; Uğurcan Çakır, Malheiro, Hüseyin Türkmen, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Mendy, Lundstram, Visca, Ozan Tufan, Sikan ve Banza ile sahada yer aldı.

Mücadeleye Başakşehir FK hızlı başladı. Henüz 4'üncü dakikada Piatek'in geri pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Deniz Türüç, ayak içiyle kaleyi yokladı. Yerden kaleye giden top direkten oyun alanına geri döndü. Mücadelenin 6'ncı dakikasında konuk ekip Trabzonspor golü buldu. Malheiro'nun ceza sahası içinde sağdan yerden gönderdiği topu ön direkte Banza tamamladı ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0. Başakşehir FK, 20'nci dakikada beraberlik golüne çok yaklaştı. Soldan Yusuf Sarı'nın içeri ortaladığı topa kale önünde Piatek kafayla dokundu fakat kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekip Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya her iki takım da aynı kadrolarla devam etti. 47'nci dakikada Başakşehir FK'da Yusuf Sarı'nın ceza sahası içi sol çaprazından arka direğe doğru gönderdiği topu Deniz Türüç tamamladı. Karşılaşmanın hakemi Mehmet Türkmen önce golü verdi, ardından VAR'dan gelen uyarı sonrası ofsayt gerekçesiyle golü geçersiz saydı. 56'ncı dakikada Başakşehir FK penaltı kazandı. Ceza sahası içerisinde Mendy, Umut Güneş'e müdahale etti. Karşılaşmanın hakemi Mehmet Türkmen, bu pozisyonda direkt olarak penaltı kararı verdi. 59'uncu dakikada topun başına geçen Piatek'in vuruşunu Uğurcan Çakır soluna uzanarak kurtardı. 62'nci dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içerisinde Banza'dan topu alan Ozan Tufan, penaltı noktasının solundan gelişine uzak direğe vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0. 64'üncü dakikada Başakşehir FK'da Deniz Türüç, Banza'ya müdahalesi sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Oyunun son bölümlerine doğru girilirken Trabzonspor bir gol daha buldu. 87'nci dakikada Opoku'nun hatalı pasında sağda topu kapan Zubkov'un son çizgide yerden içeri çevirdiği meşin yuvarlağı Cham tekte hemen solundaki Mendy'e bıraktı. Bu oyuncunun penaltı üzerinde kontrolü sonrası vuruşunda top ağlara gitti: 3-0. Karşılaşmada başka gol olmayınca Başakşehir FK, sahasında Trabzonspor'a 3-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 35 yaptı. Başakşehir FK ise 36 puanda kaldı.

TRABZONSPOR İLK DEPLASMAN GALİBİYETİNİ ALDI

Trabzonspor, Süper Lig'in 28'inci haftasında deplasmanda Başakşehir FK'yı 3-0 ile geçerek bu sezon ilk kez bir deplasman galibiyeti almış oldu. Bordo-mavili takım, bu maça kadar 12 deplasmanda 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet almıştı. Bordo-mavili takım yönetiminde ilk maçına çıkan teknik direktör Fatih Tekke de Trabzonspor'a ilk deplasman galibiyetini Başakşehir FK maçında getirmiş oldu.