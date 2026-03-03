Trabzonspor, Başakşehir'i 4-2 Yendi

ZİRAAT Türkiye Kupası A Grubu 4'üncü hafta karşılaşmasında Trabzonspor deplasmanda RAMS Başakşehir FK'yı 4-2 mağlup etti. Bu sonuçla puanını 9'a yükselten Trabzonspor, grubu ikinci sırada tamamlayarak çeyrek finale yükseldi. 6 puanda kalan RAMS Başakşehir ise Türkiye Kupası'na veda etti.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4'üncü maçında RAMS Başakşehir FK sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayan karşılaşmada Ozan Ergün düdük çaldı. Ergün'ün yardımcılıklarını Murat Curbay ve Anıl Usta üstlendi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip, 6'ncı dakikada Felipe Augusto'nun golüyle öne geçti ve ilk yarı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarının hemen başında RAMS Başakşehir eşitliği yakaladı. 48'inci dadikada ceza sahasında oluşan karambolde sağ çaprazda topu önünde bulan da Costa'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1. Turuncu-lacivertliler, 66'ncı dakikada öne geçti. da Costa'nın pasıyla topla buluşan Brnic, ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1. Bu golün 3 dakika sonrasında Trabzonspor eşitliği yakaladı. Muçi'nin pasıyla hareketlenen Mustafa Eskihellaç, rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza yayı üstünden yaptığı sert vuruşla eşitliği getirdi: 2-2. Ev sahibi ekipte Ba, 79'uncu dakikada Ozan'a yaptığı müdahale sonrasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Trabzonspor, 83'üncü dakikada Onuachu'nun golüyle öne geçerken, bu golün 1 dakika sonrasında Ozan Tufan, kaleci Doğan'a yaptığı baskı sonrasında topu bir kez daha ağlara gönderdi: 2-4. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Trabzonspor deplasmanda RAMS Başakşehir FK'yı 4-2 mağlup etti.