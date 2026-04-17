Trabzonspor Başakşehir Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında oynayacağı Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk bölümünde dinamik ısınma yapıldı. Antrenman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam ederken, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirildi.

Trabzonspor, Başakşehir karşılaşması hazırlıklarını yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Taha Emre İnce başarılı bir operasyon geçirdi

Öte yandan Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, savunma oyuncusu Taha Emre İnce'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Beşir, "Futbolcumuz Taha Emre İnce'ye sponsorumuz Acıbadem Fulya Hastanesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Mustafa Şengün tarafından, sağ dizinde osteokondral serbest cisim tanısıyla operasyon uygulanmıştır. Sağlık ekibimiz tarafından fizik tedavi ve rehabilitasyon sürecine başlanacak olan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi. - TRABZON