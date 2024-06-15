Trabzonspor Basketbol A Takımı Bölgesel Basketbol Ligi'nde Şampiyon Oldu - Son Dakika
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Trabzonspor Basketbol A Takımı Bölgesel Basketbol Ligi'nde Şampiyon Oldu

Trabzonspor Basketbol A Takımı, Bursa'da oynanan final maçında Tusaşspor'u 74-68 yenerek şampiyon oldu. 2023-2024 sezonu Final Grubu'nu birinci tamamlayan Trabzonspor'a kupa ve madalyalar Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından verildi.

15.06.2024 22:15
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Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nde şampiyon olan Trabzonspor Basketbol A Takımı, kupasını aldı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bursa'daki TOFAŞ Spor Salonu'nda Tusaşspor ile oynanan final grubu beşinci maçını 74-68 kazanarak şampiyonluğa yükselen Trabzonspor Basketbol A Takımı, kupasına kavuştu.

2023-2024 sezonu Final Grubu'nu şampiyon olarak tamamlayan bordo-mavililere kupa ve madalyaları Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Resul Kerse tarafından verildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Trabzonspor Basketbol A Takımı Bölgesel Basketbol Ligi'nde Şampiyon Oldu - Son Dakika
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