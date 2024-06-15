Trabzonspor Basketbol A Takımı Bölgesel Basketbol Ligi'nde Şampiyon Oldu

Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nde şampiyon olan Trabzonspor Basketbol A Takımı, kupasını aldı.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bursa'daki TOFAŞ Spor Salonu'nda Tusaşspor ile oynanan final grubu beşinci maçını 74-68 kazanarak şampiyonluğa yükselen Trabzonspor Basketbol A Takımı, kupasına kavuştu.
2023-2024 sezonu Final Grubu'nu şampiyon olarak tamamlayan bordo-mavililere kupa ve madalyaları Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Resul Kerse tarafından verildi.
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