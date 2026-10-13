Trabzonspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yarın Sabah'ı Hayri Gür'de konuk edecek

Trabzonspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yarın Sabah'ı Hayri Gür'de konuk edecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzonspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi A grubundaki 2. maçında yarın Azerbaycan temsilcisi Sabah'ı Hayri Gür Spor Salonu'nda ağırlayacak. Saat 19.00'da başlayacak maçta bordo-mavliler, gruptaki ilk maçında Nanterre 92'yi yendikten sonra taraftarı önünde de kazanmayı hedefliyor.
Trabzonspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi A grubundaki 2. maçında yarın Azerbaycan temsilcisi Sabah'ı ağırlayacak.
Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.
Gruptaki ilk maçında Nanterre 92 takımını sahasında yenen bordo-mavililer, taraftarının önünde çıkacağı bu maçta da kazanmanın hesaplarını yapıyor.
Kaynak: AA
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