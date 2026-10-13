Trabzonspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yarın Sabah'ı Hayri Gür'de konuk edecek

Trabzonspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi A grubundaki 2. maçında yarın Azerbaycan temsilcisi Sabah'ı ağırlayacak.

Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Gruptaki ilk maçında Nanterre 92 takımını sahasında yenen bordo-mavililer, taraftarının önünde çıkacağı bu maçta da kazanmanın hesaplarını yapıyor.