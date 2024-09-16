Trabzonspor - Beşiktaş: 1-1

Spor

SÜPER LİG

Süper Lig'in 5'inci haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı. 10 kişi kalan Trabzonspor mücadelede öne geçen taraf olurken, Beşiktaş beraberliği bulduktan sonra eksilen rakibi karşısında üstünlük kuracak golü kaydedemedi. Kafasına aldığı darbe sonrası beyin sarsıntısı (kontüzyon) nedeniyle sakatlanarak oyundan çıkan Trabzonspor oyuncusu Cihan Çanak'ın hastanede yapılan ilk muayene ve görüntüleme tetkikleri sonucunda ciddi bir bulguya rastlanmadı.

LİGDE BUGÜN

20.00 Antalyaspor - Adana Demirspor

GALATASARAY

11.00 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin (GSYİAD) Galatasaray Erkek Voleybol Takımı'na forma sırt sponsoru olacağı imza töreni gerçekleşecek.

18.00 Sarı-kırmızılılar Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

- Mauro Icardi'nin tedavisinin sürdürdüğü ülkesi Arjantin'den dönmesi ve tedavisine İstanbul'da devam etmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE

- Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe maç fazlasıyla liderlik koltuğunda yer alıyor.

- Sarı-lacivertli ekip Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 32 maça çıkarırken Galatasaray derbisi öncesinde kayıp yaşamadı.

1'İNCİ LİG

20.00 Adanaspor - Keçiörengücü

BASKETBOL

11.00 Türkiye Basketbol Federasyonu başkan adayı Efe Aydan, TSYD'nin Levent'teki tesislerinde basın toplantısı düzenleyecek.

GÜREŞ

11.00 Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı'na adaylığını açıklayacak.