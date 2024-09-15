(ANKARA) - Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Papara Park Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başladı. Zorlu müsabakada Ali Şansalan görev aldı. Trabzonspor sahasında ağırladığı Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig'de 5. haftada Trabzonspor sahasında Beşiktaş ile karşılaştı. Mücadelenin 13. dakikasında Trabzonspor'da Edib Visca gördüğü kırmızı kartla takımını sahada 10 kişi bıraktı. 17. dakikada bordo-mavilileri Okay yokuşlu 1-0 öne geçirdi. 39. dakikada Gedson Fernandes attığı golle skoru 1-1'e getirdi.
Maçın ikinci yarısında Beşiktaş baskılı oynasa da kalesini gole kapatan Trabzonspor 1 kişi eksik kaldığı müsabakayı 1 puanla tamamladı.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor - Beşiktaş: 1-1 Beraberlik - Son Dakika
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