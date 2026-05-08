Trabzonspor Beşiktaş'a Hareket Etti

08.05.2026 16:31
Trabzonspor, Beşiktaş maçı için İstanbul'a uçtu. Maç yarın saat 20.00'de başlayacak.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maç için İstanbul'a hareket etti.

Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla İstanbul'a giden kafilede, şu futbolcular yer alıyor:

Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Chibuike Nwaiwu, Mathias Lovik, Benjamin Bouchouari, Tim Jabol Folcarelli, Christ Inao Oulai, Salih Malkoçoğlu, Ozan Tufan, Boran Başkan, Ernest Muçi, Onuralp Çakıroğlu, Anthony Nwakaeme, Oleksandr Zubkov, Felipe Augusto, Umut Nayir, Paul Onuachu

Kafilede kart cezalısı Wagner Pina ve Mustafa Eskihellaç ile sakatlıkları devam eden Stefan Savic, Arseniy Batagov ve Okay Yokuşlu yer almadı.

Trabzonspor'un Beşiktaş ile Tüpraş Stadı'nda yarın oynayacağı karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Kaynak: AA

