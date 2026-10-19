Trabzonspor Beşiktaş'ı 2-0 yendi, Muçi Konferans Ligi'ne hazırlanacaklarını söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Trabzonspor Beşiktaş'ı 2-0 yendi, Muçi Konferans Ligi'ne hazırlanacaklarını söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzonspor Beşiktaş\'ı 2-0 yendi, Muçi Konferans Ligi\'ne hazırlanacaklarını söyledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de sahasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti. Maç sonrası Ernest Muçi, Beşiktaş'ın önemli bir rakip olduğunu belirterek bu sezon iyi bir başarı yakalayacaklarına inandığını ve Konferans Ligi maçına hazırlanacaklarını söyledi.

Trabzonspor'un sahasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından bordo-mavili oyuncu Ernest Muçi, takımının bu sezon iyi bir başarı yakalayacağına inandığını söyledi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de sahasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından bordo-mavili futbolcu Ernest Muçi, açıklamalarda bulundu. Beşiktaş karşılaşmasının kendileri adına önemli olduğunu belirten Muçi, "Bugün aslında bizim adımıza önemli bir karşılaşma idi. Çünkü ligde önemli bir rakip olduğunu biliyorduk Beşiktaş'ın. Evimizde taraftarımızın önünde bu maçı kazandığımızdan ötürü de mutluyum. Tabii günün sonunda her maç üç puan getiriyor kazanan tarafa. Biz de bugün bunu başaran taraf olduk" dedi.

Önlerinde Konferans Ligi karşılaşması bulunduğunu hatırlatan Muçi, "Önümüzde Konferans Ligi karşılaşması var. Buna hazırlanmamız gerekiyor. Her maç bizim için ayrı bir fırsat. Ancak bu sene iyi bir başarı yakalayacak takımımız olduğuna inanıyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA
Trendyol Süper LigTrabzonsporErnest MuçiKonferansBeşiktaşSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray’a aylar sonra müjdeli haber Wilfried Singo geri döndü Galatasaray'a aylar sonra müjdeli haber! Wilfried Singo geri döndü
Maç öncesi kan donduran olay 52 metreden yere çakılan asker feci şekilde öldü Maç öncesi kan donduran olay! 52 metreden yere çakılan asker feci şekilde öldü
Lille-Galatasaray maçı ertelenecek mi Fransa İçişleri Bakanı’ndan açıklama Lille-Galatasaray maçı ertelenecek mi? Fransa İçişleri Bakanı'ndan açıklama
Sarıgül soruşturmasında 15 şüpheliye tutuklama talebi Sarıgül soruşturmasında 15 şüpheliye tutuklama talebi
Adana’da 16 yaşındaki çocuk iş yerinde başından vuruldu Adana’da 16 yaşındaki çocuk iş yerinde başından vuruldu
Maç öncesi dehşet 52 metreden düşen asker hayatını kaybetti Maç öncesi dehşet! 52 metreden düşen asker hayatını kaybetti
23:25
Thomas Reis sadece 3 maçta tarihe geçti
Thomas Reis sadece 3 maçta tarihe geçti
22:55
Ozan Tufan’dan attığı gol için bomba yorum: Biraz da Beşiktaş’ın şanssızlığı
Ozan Tufan'dan attığı gol için bomba yorum: Biraz da Beşiktaş'ın şanssızlığı
22:46
UEFA’dan Galatasaray’ın erteleme talebine ret
UEFA'dan Galatasaray'ın erteleme talebine ret
22:21
Gazeteci Murat Ağırel tutuklandı
Gazeteci Murat Ağırel tutuklandı
22:02
Kara para aklama soruşturmasında 15 kişi tutuklandı Aralarında Ömer Sarıgül de var
Kara para aklama soruşturmasında 15 kişi tutuklandı! Aralarında Ömer Sarıgül de var
21:32
Gizli yazışmalar ifşa oldu Trump’ın Türk damadına soruşturma
Gizli yazışmalar ifşa oldu! Trump'ın Türk damadına soruşturma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 23:28:45. #.0.3#
SON DAKİKA: Trabzonspor Beşiktaş'ı 2-0 yendi, Muçi Konferans Ligi'ne hazırlanacaklarını söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei