Trabzonspor, Beşiktaş karşısında namağlup unvanını korumaya çalışacak

Trabzonspor'da Gervinho ve Peres sakatlıkları, Edgar da kart cezası nedeniyle Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 12 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.

Bordo-mavililer, geride kalan 11 haftalık bölümde rakiplerine galibiyet sevinci yaşatmadı ve ligin tek namağlup takımı olarak zirvede yer aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 6 Kasım Cumartesi günü Beşiktaş'a konuk olacak lider Trabzonspor, hem galip gelerek zirvedeki yerini sağlamlaştırmak hem de namağlup unvanını korumak istiyor.

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