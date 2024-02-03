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Trabzonspor, Beşiktaş maçıyla kötü gidişata son vermek istiyor - Son Dakika
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Trabzonspor, Beşiktaş maçıyla kötü gidişata son vermek istiyor

Trabzonspor, Beşiktaş maçıyla kötü gidişata son vermek istiyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Ligdeki son 4 maçını kaybeden bordo-mavililer, Beşiktaş maçıyla kötü gidişata son vermeye çalışacak. Trabzonspor'da Pepe, Onuachu, Orsic, Hüseyin Türkmen ve Benkovic'in sakatlıkları bulunuyor.

03.02.2024 10:25  Güncelleme: 10:28
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.

Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Ligde oynadığı 23 maçta 11 galibiyet, 4 beraberlik, 8 yenilgi alarak 37 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavililer, 36 puanla 4. sırada yer alan rakibi karşısında kazanarak yerini korumak istiyor.

Ligin ikinci yarısına deplasmanda 1-1'lik Bitexen Antalyaspor beraberliği başlayan ardından Galatasaray'a sahasında 5-1, deplasmanda Çaykur Rizespor'a 1-0, son olarak da sahasında Kasımpaşa'ya 3-2 mağlup olarak son 4 haftada galip gelemeyen bordo-mavililer, kötü gidişatına Beşiktaş maçıyla son vermeye çalışacak.

Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Pepe ve Onuachu forma giyemeyecek. Karadeniz ekibinde Orsic, Hüseyin Türkmen ve Benkovic'in de sakatlıkları bulunuyor.

Afrika Uluslar Kupası'ndan dönerek dünkü çalışmada yer alan Trezeguet, takımda yer alabilecek.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Trabzonspor, Beşiktaş maçıyla kötü gidişata son vermek istiyor - Son Dakika
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