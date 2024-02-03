Trabzonspor, Beşiktaş maçıyla kötü gidişata son vermek istiyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.
Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.
Ligde oynadığı 23 maçta 11 galibiyet, 4 beraberlik, 8 yenilgi alarak 37 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavililer, 36 puanla 4. sırada yer alan rakibi karşısında kazanarak yerini korumak istiyor.
Ligin ikinci yarısına deplasmanda 1-1'lik Bitexen Antalyaspor beraberliği başlayan ardından Galatasaray'a sahasında 5-1, deplasmanda Çaykur Rizespor'a 1-0, son olarak da sahasında Kasımpaşa'ya 3-2 mağlup olarak son 4 haftada galip gelemeyen bordo-mavililer, kötü gidişatına Beşiktaş maçıyla son vermeye çalışacak.
Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Pepe ve Onuachu forma giyemeyecek. Karadeniz ekibinde Orsic, Hüseyin Türkmen ve Benkovic'in de sakatlıkları bulunuyor.
Afrika Uluslar Kupası'ndan dönerek dünkü çalışmada yer alan Trezeguet, takımda yer alabilecek.
Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Samsunspor-Galatasaray maçında Fernando Muslera'nın sergilediği performans takdir kazandı. Muslera, 90 dakikada 5 kurtarış yaparak yüzde 100 kurtarış yüzdesiyle koruduğu kaleye adeta duvar oldu. Maç sonunda Muslera, kritik üç puanı aldıklarını ve şampiyonluk için mücadeleye devam edeceklerini ifade etti.
Usta sanatçı Orhan Gencebay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum için özel bir şarkı besteledi ve hediye etti. Şarkıda İstanbul'a ve tarihi değerlerine vurgu yapılırken, klipte Murat Kurum'un samimi görüntüleri ve İstanbul manzaraları yer aldı. Kurum da şarkıyı yayınlayarak "Teşekkürler Orhan baba" dedi.
Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıyla bağlantılı olan terör örgütü DEAŞ üyesi 17 şüpheli, İstanbul merkezli operasyonla yakalandı. MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün koordineli çalışmaları sonucunda, terör örgütüne bağlı failler ile bu eylemle ilişkili olduğu değerlendirilen zanlılar tespit edildi. Operasyon sırasında adreslerde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödeme tarihlerini açıkladı. SSK emeklileri için 6 Şubat, Bağ-Kur emeklileri için ise 7 Şubat tarihinde fark ödemeleri gerçekleştirilecek.
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İstanbul taksiye binen bir yolcu, taksimetre ücretini ödemeyi reddetti. Araçtan inen kadın, taksiciye saldırmaya başladı ve cep telefonuyla görüntü çekti. Videoyu silmesi karşılığında ücreti ödeyeceğini söyleyen kadın, çevreden geçenlerin müdahalesine rağmen sakinleşmedi ve taksiciye küfürler etti.
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