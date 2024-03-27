Trabzonspor, Caleta-Car ve Lundstram için temaslarını hızlandırdı

Trabzonspor'un, İngiliz ekibi Southampton'da oynayan Hırvat stoper Duje Caleta-Car ve İskoç takımı Rangres ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan orta saha oyuncusu John Lundstram için temaslarını hızlandırdığı iddia edildi.
Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren ve bazı oyuncularla anlaşma aşamasına gelen Trabzonspor, İngiltere'de Southampton'da oynayan defans oyuncusu Duje Caleta-Car ve İskoç takımı Rangers ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan orta saha oyuncusu John Lundstram için çalışmalarını sürdürüyor.
Southampton'un Premier Lig'de küme düşmesi ve küçülmeye gitmesi üzerine sezon başında Fransa'nın Olimpik Lyon takımına kiralık olarak transfer olan Duje Caleta-Car'ı bordo-mavili kulüp de istemişti. Oyuncunun sezon sonunda İngiltere'ye dönmesi halinde Trabzonspor, Southampton kulübüyle görüşmelerine hızlandıracak. Karadeniz ekibi, sezon başında İngiltere'nin Southampton takımından Orsiç ve Onuachu'yu transfer etmişti. İngiliz kulübü ile ilişkilerini iyi seviyede tutan Trabzonspor, İngiliz kulübü ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Hırvat stoperi bu kez Trabzon'a getirmeyi hedefliyor.
Rangers ile sıcak temas
Trabzonspor, İskoç ekibi Rangers'ta forma giyen Borna Barisic'in ardından aynı takımda oynayan ön libero, merkez orta saha oyuncusu John Lundstram için de temasını sürdürüyor. Mayıs 2024'te İskoç takımıyla sözleşmesi sona erecek olan İngiliz oyuncu için anlaşma zemini arayan bordo-mavililer, 30 yaşındaki futbolcuyu, İngiltere dışına çıkarmak için ikna etmeye çalışıyor.
Chaves'in forvetine yakın markaj
Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Niferyalı futbolcu Paul Onuachu'nun geleceği sezon sonu netlik kazanacak. Forvet konusunda işi sıkı tutan ve geçtiğimiz sezonlar yaşanan sıkıntıları tekrar yaşamak istemeyen bordo-mavili kulüp, Portekiz ekiplerinden Chaves forması giyen Hector Hernandez'i yakın takibe aldı. Sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek olan golcü oyuncu, bu sezon forma giydiği 25 maçta, 13 gole imza atarak iyi bir sezon geçirdi. İspanyol futbolcu, forvet, sağ kanat ve sol kanatta da oynayabiliyor.
Kamp dönemine kadar oyuncuların hazır olması hedefleniyor
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sezonun sona ermesiyle tamamlamak isteyen Trabzonspor, sözleşmeleri 2024 yılında sona erecek oyunculara ağırlık vermiş durumda. Tecrübeli ve genç isimlerle birlikte hazırlık dönemine girmeyi hedefleyen Karadeniz ekibi, bu doğrultuda sezon sonu Olimpiakos ile sözleşmeleri bitecek olan Mady Camara, Georgios Masouras, yine sezon sonu Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olan Salih Uçan'ın, Karadeniz ekibiyle isimleri anılıyor. Orsic'in dönmesiyle birlikte ortaya koyacağı performans ise ön bölge transferinde etkili olacak. - TRABZON
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