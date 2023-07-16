Trabzonspor, Celje ile 2-2 berabere kaldı - Son Dakika
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Trabzonspor, Celje ile 2-2 berabere kaldı

16.07.2023 14:44

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Celje ile oynadığı üçüncü hazırlık maçında 2-2 berabere kaldı. Bordo-mavili takımın gollerini Kerem Şen ve Umut Bozok atarken, Celje'nin gollerini Gregor Bajde ve David Zec kaydetti. Trabzonspor, daha önceki hazırlık maçlarında Hajduk Split'e kaybetmiş ve MOL Fehervar ile berabere kalmıştı. Bir sonraki hazırlık maçında ise Kuzey Makedonya ekibi Rabotnicki ile karşılaşacak.

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Trabzonspor, üçüncü hazırlık maçında Celje ile kozlarını paylaştı. Bordo-mavililer öne geçtiği mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrıldı.

KEREM VE UMUT SAHNEDE

Bordo-mavili takımın gollerini 25. dakikada Kerem Şen ve 51. dakikada Umut Bozok attı. Celje'nin golleri ise 37. dakikada Gregor Bajde ve 64. dakikada David Zec kaydetti.

GELECEK RAKİP RABOTNICKI

Trabzonspor, daha önce oynadığı hazırlık maçlarında Hajduk Split'e 2-0 mağlup olmuş, MOL Fehervar ile 2-2 berabere kalmıştı. Trabzonspor, bir sonraki hazırlık maçında 25 Temmuz Salı günü Kuzey Makedonya ekibi Rabotnicki ile karşı karşıya gelecek.

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