Kupa maçında görülmemiş olay! Hakem maça devam edemedi - Son Dakika
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Spor

Kupa maçında görülmemiş olay! Hakem maça devam edemedi

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Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Maçta Trabzonspor'un gollerini Lundstram, Visca, Mendy, Cham ve Banza atarken, Çaykur Rizespor'un gollerini Jurecka ve Höjer kaydetti. Maçın 78. dakikasında hakem Ümit Öztürk, yaşadığı sakatlık sebebiyle oyuna devam edemedi. Kalan dakikaları 4. hakem Davut Çelik yönetti.

27.02.2025 07:13  Güncelleme: 07:52
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Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında Şenol Güneş'in ekibi Trabzonspor evinde İlhan Palut'un yönetimindeki Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

TRABZONSPOR GOL OLDU YAĞDI

Papara Park'ta oynanan maçta Trabzonspor'un gollerini 13. dakikada John Lundstram, 41. dakikada Edin Visca, 45. dakikada Batista Mendy, 59. dakikada Muhammed Cham ve 83. dakikada Simon Banza kaydetti.

Çaykur Rizespor'un gollerini ise 63. dakikada penaltıdan Vaclav Jurecka ve 89. dakikada Casper Höjer kaydetti. Bu sonuçla birlikte Trabzonspor kupada adını çeyrek finale yazdırırken, Çaykur Rizespor kupaya veda etmiş oldu.

TRABZONSPOR'DAN DEVRE ARASI TEPKİ

Trabzonspor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kuruluna tepki gösterdi. Bordo-mavili takımın Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü haftasında Çaykur Rizespor ile oynadığı maçın devre arasında kulübün sosyal medya hesabından "Merkez Hakem Kurulu sıfırı tüketmiştir" başlığıyla yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Türk futbolunda mızrak çuvala sığmıyor. Geldiğimiz noktada yerli hakemlerin ne denli 'yetersiz' ve 'kötü niyetli' oldukları gün gibi ortaya çıktı. Trabzonspor Kulübü olarak mevcut durumun bir 'milli güvenlik' sorunu oluşturacağını 17 Aralık 2024'te gündeme getirmiştik. Öyle ki yaşanan hakem hataları ve akabinde kulüplerin gösterdiği tepkiler, İstanbul'da 40 bin güvenlik personeliyle tamamlanan bir maça neden oldu. Bu anlar hakemlik müessesinin tamamen çığırından çıktığının ve kontrol edilemez bir hale büründüğünün en net görüntülerinden biri olarak tarihe geçti. Tüm bu kepazeliğin baş sorumlusu Merkez Hakem Kurulu ciddiyetini ve güvenilirliğini kaybetmiş, sıfırı tüketmiştir. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na ülkemiz futbolu için net bir çağrımız var. Merkez Hakem Kurulu ile ilgili sorumluluk alıp 'şaibeli' bu kurum hakkında gereken adımları ivedi bir şekilde atın. Yarın çok geç olacak!"

MAÇIN HAKEMİ SAKATLANDI

Trabzonspor - Rizespor maçının 78. dakikasında hakem Ümit Öztürk, yaşadığı sakatlık sebebiyle oyuna devam edemedi. Kalan dakikaları 4. hakem Davut Çelik yönetti.

Kupa maçında görülmemiş olay! Hakem maça devam edemedi

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Son Dakika Spor Kupa maçında görülmemiş olay! Hakem maça devam edemedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Hakan Kosar:
    Allah Allah daha önce görülmemiş olay bu muydu, hakemini sakatlamasi 15 1 Yanıtla
  • GARİP DERVİŞ:
    8 e 9 a gidecek maçı katletti hakem. TS yi doğradı. baktı hâlen TS farka gidiyor dayanamadı sakat numarası ile çıktı. 1 5 Yanıtla
  • Ozcan Cebeci:
    Allah Allah 1 1 Yanıtla
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