Trabzonspor, Christ Oulai'yi Transfer Etti

Trabzonspor, Christ Oulai\'yi Transfer Etti
20.08.2025 17:59
Trabzonspor, 19 yaşındaki Christ Ravynel İnao Oulai ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

TRABZONSPOR, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Christ Ravynel İnao Oulai transferini KAP'a bildirdi.

Trabzonspor Kulübü, genç orta saha oyuncusu Christ Ravynel İnao Oulai ile 5 yıllık anlaşma sağlandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimle duyurdu. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Christ Ravynel İnao Oulai'nin, kulübümüze transferi konusunda SC Bastia Kulübü ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır" denildi. Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş'den KAP'a yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Christ Ravynel İnao Oulai'nin, Kulübümüze kesin transferi konusunda SC Bastia Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; SC Bastia Kulübü'ne, sözleşme fesih bedeli olarak 5.500.000.-EUR 4 (Dört) taksit halinde ödenecektir" ifadelerine yer verildi.

Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya 2025-2026 sezonu için 400 bin avro, 2026-2027 sezonu için 450 bin avro, 2027-2028 sezonu için 500 bin avro, 2028-2029 sezonu için 600 bin avro, 2029-2030 sezonu için 650 bin avro garanti ücret ödeneceği bildirildi.

Fransa Ligue 2 ekibi SC Bastia'da sergilediği performansla dikkat çeken genç oyuncunun Trabzonspor'un gelecek yapılanması açısından önemli bir hamle olarak değerlendirildi. Oulai, Trabzonspor'da 42 numaralı formayı giyecek.

Kaynak: DHA

