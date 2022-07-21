Trabzonspor'da Avusturya kampı devam ediyor - Son Dakika
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Trabzonspor'da Avusturya kampı devam ediyor

21.07.2022 17:22
Trabzonspor'da Avusturya kampı devam ediyor

Trabzonspor, Avusturya kampının ikinci gününün ilk idmanını gerçekleştirdi.

Trabzonspor, Avusturya kampının ikinci gününün ilk idmanını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Abdullah Avcı, kampın ikinci gününe de katılmadı.

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Trabzonspor, kampın ikinci gününün ilk idmanını sabah yaptı. Yardımcı antrenör Orhan Ak yönetiminde yapılan sabah idmanı dinamik ısınmayla başladı. Çabukluk, 5'e 2 ve dayanıklılık çalışmasıyla devam eden antrenman çift kale maçla sona erdi.

AVCI BUGÜN DE YOK, DJANINY İDMANA YETİŞEMEDİ Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın annesinin cenaze töreni için İstanbul'a giden teknik direktör Abdullah Avcı, kampın ikinci gününe de katılmadı. Tedavisi süren Serkan Asan salonda takımdan ayrı çalışırken, uçağı geç saatte iniş yapan Djaniny de idmanda yer almadı.

Bordo-mavililer, çalışmalarına akşam idmanıyla devam edecek.

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Kaynak: DHA

Abdullah Avcı, Trabzonspor, Avusturya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'da Avusturya kampı devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzonspor'da Avusturya kampı devam ediyor - Son Dakika
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