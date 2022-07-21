Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Trabzonspor, kampın ikinci gününün ilk idmanını sabah yaptı. Yardımcı antrenör Orhan Ak yönetiminde yapılan sabah idmanı dinamik ısınmayla başladı. Çabukluk, 5'e 2 ve dayanıklılık çalışmasıyla devam eden antrenman çift kale maçla sona erdi.

Kaynak: DHA

Abdullah Avcı, Trabzonspor, Avusturya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Trabzonspor'da Avusturya kampı devam ediyor - Son Dakika

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