Trabzonspor'da Dju'nun sol uyluğunda kanama ve ödem saptandı, tedavisi başladı

Trabzonspor'da sakat futbolcular Franculino Dju ve Aral Şimşir'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, Süper Lig'in 9. haftasında 4-3 kazandıkları Çaykur Rizespor maçının son bölümünde ağrı hisseden Franculino Dju'nun yapılan muayene ve MR görüntülemesinde sol uyluk arka iç kısmındaki kas ve kas içi tendonunda kanama ve ödem saptandığını belirtti.

Beşir, takımın antrenmanı sırasında ağrı hisseden Aral Şimşir'in ise sağ baldırında kısmi kanama ve ödem tespit edildiğiniaktardı.

Prof. Dr. Ahmet Beşir, her iki oyuncunun da tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığını bildirdi.