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Trabzonspor'da Hamsik idmana çıkmadı - Son Dakika

Trabzonspor'da Hamsik idmana çıkmadı

10.02.2022 20:39
Trabzonspor'da Hamsik idmana çıkmadı

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen Trabzonspor, ligde 25'inci haftada oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen Trabzonspor, ligde 25'inci haftada oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı. Ağrıları nedeniyle idmanlara katılmayan Marek Hamsik bugün de idmana katılmadı.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 25'inci haftasında zirvenin sahibi Trabzonspor, ligde en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak. Bordo-mavililer, 13 Şubat Pazar günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 16.30'da antrenman yapan bordo-mavili takım iki grup halinde çalıştı. İlk gruptaki oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, ikinci gruptaki oyuncular da teknik ısınma, koordinasyon, dayanıklılık ve 5'e 2 çalışması gerçekleştirdi. HAMSIK'İN SAĞLIK DURUMU BELİRSİZTrabzonspor'da sakatlığı nedeniyle GZT Giresunspor, Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarını kaçıran Marek Hamsik'in sağlık durumu belirsizliğini koruyor. İttifak Holding Konyaspor maçında sahada olabilmesi için sağlık ekibi tarafından özel çaba harcanan Slovak yıdız, bugün yapılan idmanda takımdan ayrı olarak salonda çalıştı.

Bordo-mavililer, İttifak Holding Konyaspor karşılaşması hazırlıklarını yarın yapacakları idmanla sürdürecek.


Trabzonspor'da Hamsik idmana çıkmadı
Trabzonspor'da Hamsik idmana çıkmadı
Trabzonspor'da Hamsik idmana çıkmadı
Trabzonspor'da Hamsik idmana çıkmadı
Trabzonspor'da Hamsik idmana çıkmadı
Trabzonspor'da Hamsik idmana çıkmadı
Trabzonspor'da Hamsik idmana çıkmadı
Trabzonspor'da Hamsik idmana çıkmadı
Trabzonspor'da Hamsik idmana çıkmadı
Trabzonspor'da Hamsik idmana çıkmadı
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İttifak Holding, Türkiye Kupası, Trabzonspor, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Trabzonspor'da Hamsik idmana çıkmadı - Son Dakika Spor


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