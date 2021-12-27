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Trabzonspor'da hedef çifte kupa - Son Dakika

Trabzonspor'da hedef çifte kupa

27.12.2021 14:17
Trabzonspor'da hedef çifte kupa

Spor Toto Süper Lig'de 2021-22 sezonu devre arasına 46 puanla lider giren Trabzonspor'da gözler kupa maçına çevrildi.

Spor Toto Süper Lig'de 2021-22 sezonu devre arasına 46 puanla lider giren Trabzonspor'da gözler kupa maçına çevrildi. Şampiyonluğa koşan bordo mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'nı 10. kez müzesine getirmek ve kupayı en fazla kazanan ikinci takım olmak için yarışacak.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Beypiliç Boluspor ile yarın Medical Park Stadyumu'nda saat 18.30'da karşılaşacak. Şampiyonluğun güçlü adayı Trabzonspor ile ligde 14. sırada bulunan Beypiliç Boluspor, tek eleme usulüyle oynanacak müsabakada tur atlamak için sahada ter dökecek.

Süper Lig'de ilk yarıyı 46 puanla ve en yakın rakibi Konyaspor'dan 1 maç fazlasıyla 10 puan üstte tamamlayan Trabzonspor'da yarın Ziraat Türkiye Kupası heyecanı yaşanacak. Ligde şampiyonluğun en güçlü adaylarından olan bordo mavililer, bu sezon hem lig kupasını hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyor.9 KEZ KAZANDIBugüne kadar 59 kez düzenlenen organizasyonda 15 kez finale kalan ve 9 kez kupayı kazanan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı 10. kez kazanmak ve kupayı en fazla kazanan 2. takım olan Beşiktaş'ı yakalamak için mücadele edecek. Karadeniz fırtınası bugüne kadar 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonları olmak üzere toplam 9 kez Ziraat Türkiye Kupası'nı evine getirdi.Bordo mavililer kupayı son olarak, 2019-2020 sezonunda Eddie Newton yönetiminde 15. kez final oynadığı Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında rakibini 2-0 yenerek 10 yıllık bir aranın ardından kazanmıştı.TRABZONSPOR EN FAZLA KAZANAN 3. TAKIM59 yıllık geçmişe sahip Ziraat Türkiye Kupası'nı 9 kez evine getiren Trabzonspor, kupayı en fazla kazanan takım sıralamasında 3. sırada bulunuyor. Kupayı bugüne kadar en fazla kazanan takımlar olan Galatasaray 18, Beşiktaş 10, Trabzonspor 9 ve Fenerbahçe 6 kez kupaya sahip olmuştu. Bordo mavililer kupayı 10. kez alarak ikinci sıradaki Beşiktaş'ı yakalamak için mücadele edecek.29 YIL SONRA YENİDENSüper Lig ekibi Trabzonspor ile TFF 1. Lig ekibi Beypiliç Boluspor, 29 yıllık aradan sonra yeniden karşılaşacak. İki ekip son olarak 1991-92 sezonunda Trabzon'da oynanan ve golsüz beraberlikle biten Süper Lig maçının ardından ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele edecek. BİLETLER SATIŞTA

Yarın oynanacak Trabzonspor-Beypiliç Boluspor maçının biletleri satışa çıktı.


Trabzonspor'da hedef çifte kupa
Trabzonspor'da hedef çifte kupa
Trabzonspor'da hedef çifte kupa
Trabzonspor'da hedef çifte kupa
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Spor Toto Süper Lig, Türkiye Kupası, Trabzonspor, Spor Toto, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Trabzonspor'da hedef çifte kupa - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Trabzonspor'da hedef çifte kupa - Son Dakika
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