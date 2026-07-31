Trabzonspor'da İzin Günü
Trabzonspor, Avusturya kampında izin gününde Al Sadd'a 1-0 yenildi, Fatih Tekke oyunculara izin verdi.
Trabzonspor, sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında günü izinli geçirdi.
Kamptaki ikinci hazırlık karşılaşmasında dün Katar'ın Al Sadd takımına 1-0 yenilen bordo-mavili takımda, teknik direktör Fatih Tekke oyunculara izin verdi.
Bordo-mavililer, yarın akşamk antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Öte yandan teknik direktör Fatih Tekke ve bazı oyuncular kamp yakınındaki Radstadt kasabasında cuma namazı kıldı.
Kaynak: AA
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