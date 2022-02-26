Trabzonspor'da Kouassi ve Emrehan imzayı attı - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in zirvesinde yer alan Trabzon spor, devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Evrard Kouassi ve Emrehan Gedikli için imza töreni düzenledi. Törende konuşan Başkan Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor'un bundan sonra da şampiyonluk yarışının içerisinde olacağını belirterek, "Taraftarlarımız, camiamız şundan emin olabilir ki, önümüzdeki 3-5 sene, bu sene olduğu gibi her sene Trabzonspor şampiyonluk yarışının içerisinde olacaktır" dedi.

Spor Toto Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa yürüyen Trabzonspor, devre arasında 3,5 yıllığına kadrosuna kattığı Evrard Kouassi ve 4,5 yıllığına anlaştığı Emrehan Gedikli için imza töreni düzenledi. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun da katıldığı imza töreni, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleşti. Düzenlenen törende konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kouassi ile Emrehan'ın takıma katkı yapacağına inandıklarını söyledi.