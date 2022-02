Trabzonspor'da Kouassi ve Emrehan imzayı attı - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in zirvesinde yer alan Trabzon spor, devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Evrard Kouassi ve Emrehan Gedikli için imza töreni düzenledi. Törende konuşan Başkan Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor'un bundan sonra da şampiyonluk yarışının içerisinde olacağını belirterek, "Taraftarlarımız, camiamız şundan emin olabilir ki, önümüzdeki 3-5 sene, bu sene olduğu gibi her sene Trabzonspor şampiyonluk yarışının içerisinde olacaktır" dedi.

Spor Toto Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa yürüyen Trabzonspor, devre arasında 3,5 yıllığına kadrosuna kattığı Evrard Kouassi ve 4,5 yıllığına anlaştığı Emrehan Gedikli için imza töreni düzenledi. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun da katıldığı imza töreni, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleşti. Düzenlenen törende konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kouassi ile Emrehan'ın takıma katkı yapacağına inandıklarını söyledi.

Kouassi'nin doğru bir transfer olduğunu kısa sürede gösterdiğini belirten Ağaoğlu, "Kouassi, hocamızın uzun zamandır izlediği, hatta yaz transfer döneminde de ismi gündeme gelen ancak Gervinho 'nun sakatlanmasından sonra gerçekleştirdiğimiz bir transfer. Takımıza katkı yapacağına inandığımız, kadromuzu güçlendirdiğimiz, önemli bir transferimiz. Oynamış olduğu Denizlispor maçında da tüm taraftarlarımızın ve hepimizin beğenisini kazanan, doğru bir transfer ve takımımız için doğru bir oyuncu olduğunu tek bir maçta kısa süre içerisinde ispatlamış oyuncumuz. Ben hayırlı olsun diliyorum kendisine. Ailemizin bir parçası oldu. İnşallah hep birlikte Trabzonspor forması altında büyük zaferlere imza atacağımız ve bu zaferleri, bu sevinci bizle beraber paylaşan ve burada da pay sahibi olan bir oyuncu olacağından hiçbirimizin şüphesi yok" diye konuştu."BU KADAR KISA BİR SÜREDE A TAKIMINA ÇIKACAĞINI BEKLEMİYORDUK"Emrehan'ı yaklaşık 8 yıldır takip ettiklerini belirten Ağaoğlu, "Sağımda oturan Emrehan kardeşim, bizim izle ekibi yaklaşık 7-8 senedir Leverkusen 'in altyapısından beri izlediği bir oyuncu. Açıkçası kendisinin bu kadar kısa bir sürede A takımına çıkacağını beklemiyorduk. Biraz daha erken davransaydık çok daha ucuza alabileceğimiz bir oyuncuydu ama göstermiş olduğu performansla A takımına çıkıcınca bize biraz daha fazla bonservis bedeline neden oldu. Ancak burada öncelikle Leverkusen takımına ok teşekkür etmek istiyorum. Oyuncumuzun gelişimine sağladıkları katkıdan dolayı. İleriye dönük 2-3-5 yıllık planlamamız içerisinde çok önemli rol oynayacağına inandığımız bir oyuncumuz. Daha önce de transfer ettiğimiz 4 oyuncu ile birlikte çok katkı yapacağına inandığımız bir oyuncumuz. Tabii ki yerli oyuncu olarak yani ileriye dönük federasyonun almış olduğu kararı da göz önünde bulundurursak; önümüzdeki sene 7 yabancı 4 yerli, takip eden sene 6 yabancı 5 yerli kararı bu yapmış olduğumuz genç transferlerimizin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görüyoruz ve buna da hem hocamız hem de yönetim olarak çok büyük önem veriyoruz" şeklinde konuştu.KOUASSİ: BURADA OLMAKTAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUMAğaoğlu'nun ardından söz alan Kouassi ise "Burada olmamı sağlayan, benim burada olmamı isteyen başkanımıza, hocamıza ve bu süreçte katkı olan herkese çok teşekkür ederek sözlerime başlamış olmak istiyorum. Çünkü burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Buraya geldiğim ilk andan itibaren burada büyük bir aile olduğunu gördüm ve ben de bu ailenin parçası olmaktan gurur duyuyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor. Umuyorum sezon sonunda hep birlikte şampiyonluğu beraber kutlayacağız ve beni destekleyen insanların olduğunu, kulübü destekleyen insanların olduğunu biliyorum ve ne kadar destek verdiklerini biliyorum. Bu insanlarla umuyorum sezon sonunda hep beraber kutlamaya yapacağız ve sonrasında da hem Türkiye 'de hem Avrupa'da kulübün çok daha ileriye gidebileceğini hep beraber göreceğiz. Buraya geldiğim ilk andan beri hep çok mutluydum. Umuyorum bu başarıyı birlikte kazanacağız ve her şeyi birlikte elde edeceğimizi düşünüyorum" ifadelerinde bulundu.EMREHAN: TEK BU SENE DEĞİL, İKİ ÜÇ SENE ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZEmrehan Gedikli golleriyle takıma katkı sağlamak istediğini kaydederek, "Bildiğiniz gibi Trabzonluyum. Memlekete geldim. O yüzden duygularımı anlatmak çok zor benim için. Buraya ilk gün geldiğimde herkes beni çok iyi karşıladı. O yüzden çok büyük bir aile olduğumuzu gördüm. Taraftarlar da çok çok güzel. Böyle bir şeyi Almanya 'da göremezsiniz. Buraya büyük hedeflerle geldim. Takım olarak inşallah tek bu sene değil, iki üç sene şampiyon olmak istiyoruz ve bireysel olarak da forvetim. Benim işim gol atmak. İnşallah gollerimle takıma katkı sağlamak istiyorum" dedi.FORMA PAZARLIĞIKonuşmaların ardından Başkan Ağaoğlu ile iki oyuncu arasındaki forma pazarlığı yüzleri güldürdü. Kouassi ile 1061, Emrehan ile de 61 formada el sıkışan Ağaoğlu, taraftarlara da bordo-mavili ürünlere ilgi göstermeleri çağrısında bulundu. Ağaoğlu, "Bu bize aslında bir gelenek haline geldi. Bundan belki bir şekilde rahatsız olan taraftarlarımız da var. Bu konuda bir iki eleştirisel yazı okudum ama futbolcularımız da ailemizin parçası ve bu ailene ne kadar değer verdiklerini, önem verdiklerini burada sembolik olarak da çok açık ve net olarak ifade ediyorlar. Yaklaşık olarak 165 bin de satılan formaların yüzde 18'e yakını bir bölümünü oyuncularımızın aldığı yerde, taraftarlarımızın de forma ve ürünlere biraz daha fazla ilgi göstermesini istiyorum. Yoksa sokağa inerim sokakta yakaladığım herkese forma satarım. Çünkü bur süreç içerisinde bu transferlerin hiçbirisi az paralara yapılmıyor. Bizim bütçemize göre çok ciddi paralar harcıyoruz. Burada elimizdeki önemli değerlerden birisi de TS Club ürünlerimiz. Camiamızın da özellikle bu süreçte maç biletlerine gösterdikleri ilgi kadar ürünlere de ilgili göstermesini rica ediyorum" ifadelerini kullandı."BU SENE OLDUĞU GİBİ HER SENE TRABZONSPOR ŞAMPİYONLUK YARIŞININ İÇERİSİNDE OLACAKTIR"Şampiyonluk yarışı içerisinde olmanın kesin olarak şampiyonluk anlamına gelmediğini ifade eden Ağaoğlu, şöyle konuştu: "Özellikle son bir hafta içerisinde sosyal medyada benim ağzımdan ifadeler şeklinde paylaşılan bir haberle ilgili olarak konuşmak istiyorum. 'Önümüzdeki beş sene en az 3 şampiyonluk alacağız ve ikinci yıldızı göğsümüze takacağız' şeklinde bir takım ifadeler paylaşılıyor. Öncelikle şunu söylemek istiyorum; bu ifadeler bana ait değildir. Tabii ki anlayışla karşılıyorum. Bu ifadeleri gündeme getiren arkadaşların heyecanlarından, arzularından ve isteklerinden kaynaklandığını ve masumane istekler ve duygular, arzular olduğunu da çok iyi tahmin ediyorum. Ancak bunu bir spor adamının söylemesi mümkün değil. Çünkü gerçeklerle bağdaşmayan bir ifade. Bir kulüp başkanı düşünün ki, geriye 11 maç kalmış, en yakın rakibiyle arasında 14 puan açmış olmasına rağmen şampiyonluk için henüz hiçbir şeyin bitmediğini, her şeyin çok erken olduğunu defalarca ifade eden bir kulüp başkanının önümüzdeki 3-5-10 seneye ambargo koyması mümkün değil. Ancak taraftarlarımız, camiamız şundan emin olabilir ki, önümüzdeki 3-5 sene, bu sene olduğu gibi her sene Trabzonspor şampiyonluk yarışının içerisinde olacaktır. Şampiyonluk yarışının içerisinde olmak, kesin olarak şampiyon olacağımız anlamına gelmiyor. Trabzonspor Kulübü, her zaman için sporun etik ve ahlak çerçevesi içerisinde, aynı zamanda da rakiplerine saygı göstererek bu mücadelenin içerisinde yer alan bir takımdır. Önümüzdeki senelerde de aynı ciddiyetle, aynı disiplinle ve aynı istikrarla devam ettiğimiz takdirde ki, ütün planlamalarımız, bütün programımız bu temel üzerine oturuyor. Şampiyonluğun en büyük adaylarından birisidir ama en büyük adaylarından birisidir. Çünkü bizimle birlikte bu mücadeleyi verecek her sene en az 4-5 kulüp olacağını da çok iyi biliyoruz. Bunun bilinci, ciddiyeti içerisinde mücadelemize devam edeceğiz. Tabii ki bu oturmuş kadromuzla, bu istikrarla ve camiamızın bize sağladığı destekle bu yarıştaki ve bu süreçteki en büyük motivasyonumuz olacaktır bizim.""ÖNÜMÜZDE 11 MAÇ, 33 PUAN VAR"Ağaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu sezonla ilgili olarak gerçekten henüz hiçbir şey bitmedi. Önümüzde 11 maç, 33 puan var. Hocamız bu sene oynattığı sabırlı futbolla, sabır kelimesinin ne demek olduğunu bize öğretti. Aynı şekilde lütfen matematiksel olarak bu yarış bitinceye kadar şampiyon olmuş gibi davranmak yerine, takımımızın oynadığı her maçtan keyif ve zevk alarak matematiksel olarak da bu yarış bittiği zaman eğer Allah bize bu şampiyonluğu nasip edecek zaten onun kutlamasını hep birlikte yapacağız ama 11 maç var, 33 puan var. Çok dikkatli olalım. Lütfen biraz daha sabredelim."Konuşmaların ardından Ağaoğlu ile futbolcular arasında sözleşmeler imzalandı.