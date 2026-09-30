Trabzonspor\'da Onuachu bu sezon 8 maçta 2 golde kaldı, forma rekabeti arttı

Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon ön bölgede takımın değişmez isimlerinden biri olan Paul Onuachu, bu sezon ise forma rekabetinin içinde yer alıyor.

Trabzonspor forması giyen ve geçtiğimiz sezonun gol kralı Paul Onuachu, yeni sezona ise istediği başlangıcı yapamadı. Bordo-mavili takımın 2'si Avrupa kupalarında, 6'sı Trendyol Süper Lig'de olmak üzere oynadığı 8 resmi karşılaşmanın yalnızca birinde gol sevinci yaşayan Nijeryalı futbolcu, toplamda 2 gol kaydetti.

Onuachu, ligin 4. haftasında Trabzonspor'un sahasında Gençlerbirliği'ni 5-0 mağlup ettiği karşılaşmada iki kez rakip fileleri havalandırdı.

Geçen sezon aynı dönemde 3 maçta gol attı

Nijeryalı futbolcu, geçen sezon ligin ilk 6 haftasında Kocaelispor, Samsunspor ve Gaziantep FK karşılaşmalarında gol sevinci yaşamıştı. Onuachu'nun gol attığı bu 3 karşılaşmada Trabzonspor 5 puan toplamıştı.

Geçen sezonun tamamında ise 22 kez rakip fileleri havalandıran Onuachu, Başakşehir forması giyen Eldor Shomurodov ile birlikte gol krallığını paylaşmıştı.

57 lig maçının 5'inde sonradan dahil oldu

Nijeryalı oyuncu bordo-mavili takımda görev aldığı 57 lig maçının 5'inde ilk 11 başlamadı. Trabzonspor'da teknik direktör Thomas Reis'in göreve başlamasının ardından Galatasaray ile oynanan karşılaşmada Nijeryalı santrfor bu sezon ilk kez yedek kulübesinde yer aldı. Sezonun son transfer gününde kadroya katılan genç golcü Franculino Dju'nun ilk 11'de görev yaptığı karşılaşmada Onuachu, mücadelenin 59. dakikasında oyuna dahil oldu.

Bu durum, geçtiğimiz sezon ön bölgede forması büyük ölçüde garanti olan Nijeryalı oyuncunun bu sezon doğrudan forma rekabetinin içerisine girdiğini gösterdi.

Trabzonspor'da hücum hattındaki alternatiflerin artması, Onuachu'nun forma mücadelesini de daha zorlu hale getirdi. Takımın bu sezon gol yükünü sırtlayan Mohamed Salah'ın yanı sıra Franculino Dju ve Saviolo'nun da hücum hattında forma için mücadele etmesiyle birlikte Nijeryalı futbolcunun önündeki rekabet arttı.

Geçtiğimiz sezon takımın hücum hattında önemli bir sorumluluk üstlenen Onuachu, bu sezon ise formasını yeniden kazanabilmek için antrenmanlarda göstereceği performansla teknik heyetin kararını etkilemeye çalışacak

Nijeryalı golcü, geçen sezon sergilediği performansla bordo-mavili takımın hücumdaki en önemli silahlarından biri haline gelirken, yeni sezonda ise aynı forma için daha fazla isimle rekabet etmek zorunda.

Trabzonspor'da Onuachu'nun önündeki süreçte, geçen sezonki golcü kimliğini yeniden ortaya çıkarıp çıkaramayacağı merak konusu oldu.