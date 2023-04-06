Türkiye Kupası çeyrek finalinde Ankaragücü'ne 3-1 yenilen Trabzonspor'da teknik direktör Orhan Ak, istifa etmişti. Bordo-mavililerde yeni hocanın kim olacağı merakla beklenirken Sergen Yalçın ismi ön plana çıkıyor.
Ajansspor'da yer alan habere göre, Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan, Sergen Yalçın ile akşam saatlerinde İstanbul'da görüşecek. Deneyimli hocanın da bordo-mavililere sıcak baktığı belirtildi.
Süper Lig'de Trabzonspor'un Kasımpaşa ile oynayacağı mücadelede takımın başında İhsan Derelioğlu yer alacak.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor'dan flaş hamle! Sergen Yalçın ile İstanbul'da görüşecekler - Son Dakika