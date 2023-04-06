Trabzonspor'dan flaş hamle! Sergen Yalçın ile İstanbul'da görüşecekler - Son Dakika
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Trabzonspor'dan flaş hamle! Sergen Yalçın ile İstanbul'da görüşecekler

06.04.2023 15:42

Trabzonspor'da Orhan Ak döneminin bitmesiyle birlikte yeni başkan Ertuğrul Doğan göreve gelir gelmez, Sergen Yalçın ile masaya oturacak. İkili arasındaki görüşmenin akşam saatlerinde İstanbul'da yapılacağı düşünülüyor.

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Ankaragücü'ne 3-1 yenilen Trabzonspor'da teknik direktör Orhan Ak, istifa etmişti. Bordo-mavililerde yeni hocanın kim olacağı merakla beklenirken Sergen Yalçın ismi ön plana çıkıyor.

SERGEN YALÇIN, TRABZONSPOR'A SICAK BAKIYOR

Ajansspor'da yer alan habere göre, Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan, Sergen Yalçın ile akşam saatlerinde İstanbul'da görüşecek. Deneyimli hocanın da bordo-mavililere sıcak baktığı belirtildi.

İstanbul'da görüşecekler! Trabzonspor, Sergen Yalçın bombasını patlatıyor

TAKIM, DERELİOĞLU'NA EMANET

Süper Lig'de Trabzonspor'un Kasımpaşa ile oynayacağı mücadelede takımın başında İhsan Derelioğlu yer alacak.

İstanbul'da görüşecekler! Trabzonspor, Sergen Yalçın bombasını patlatıyor
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Sergen Yalçın, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'dan flaş hamle! Sergen Yalçın ile İstanbul'da görüşecekler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzonspor'dan flaş hamle! Sergen Yalçın ile İstanbul'da görüşecekler - Son Dakika
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