Trabzonspor'da Taraftar Desteği ve Saygı Duruşu

19.04.2026 20:28
Trabzonspor, RAMS Başakşehir ile karşılaşırken tribünleri dolduran taraftarlar, saygı duruşu yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında RAMS Başakşehir'i ağırlayan Trabzonspor, geçen hafta deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Corendon Alanyaspor maçının ilk 11'ine göre tek değişiklikle sahaya çıktı.

Teknik direktör Fatih Tekke, kart cezalısı Tim Jabol Folcarelli'nin yokluğunda geçen hafta sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Paul Onuachu'ya ilk 11'de görev verdi.

Karadeniz ekibinde, kart cezalısı Folcarelli'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Batagov, Visca ve Taha Emre İnce maç kadrosunda yer almadı.

Muçi, 2 hafta sonra kadroda

Trabzonspor'da Ernest Muçi, 2 hafta aradan sonra kadroya dahil edildi.

En son ligin 27. haftasında ikas Eyüpspor maçında forma giydikten sonra sakatlanan bordo-mavili futbolcu, Galatasaray ve Corendon Alanyaspor maçının ardından kadroya alınarak yedek kulübesinde oturdu.

Taraftarlar, tribünleri doldurdu

Galatasaray maçındaki tribün olayları sonrası yaklaşık 34 bin taraftarının kartlarının bloke olması nedeniyle bilet fiyatlarında düzenleme yapan Trabzonspor Yönetim Kurulu, tribünleri doldurmayı başardı.

Batı tribün için 200, Doğu tribün için 10, güney ve kale arkası tribünler için 5 lira olarak bilet fiyatlarının açıklamasının ardından biletleri kısa sürede tüketen bordo-mavili taraftarlar, takımlarını yalnız bırakmadı.

Taraftarlar, dağıtılan Türk ve Trabzonspor bayraklarıyla takımlarını destekledi.

Müzik etkinlikleri iptal edildi

Şanlıurfa ile Kahramanmaraş'ta meydana gelen olaylar ve bordo-mavili kulübün eski başkanlarından Atay Aktuğ'un vefatı nedeniyle karşılaşma öncesinde stadyumda planlanan tüm müzik yayınları ve eğlence odaklı tüm etkinlikler iptal edildi.

Taraftarlar, Kahramanmaraş'taki olayda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerin ile eski başkan Atay Aktuğ'un fotoğraflarının yer aldığı pankartları maraton tribüne astı.

Trabzonspor futbolcular ısınmaya Atay Aktuğ'un fotoğrafının yer aldığı siyah tişört ile çıktı.

Her iki takım seremoniye 'Kaybettiğimiz her çocuk kalbimizde açılan bir yaradır. Başımız sağ olsun." yazılı pankart ile çıktı. Maç öncesi de saygı duruşunda bulunuldu.

Kaynak: AA

