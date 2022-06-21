Trabzonspor'dan ayrılan Nwakaeme'ye Suudi Arabistan yolcusu! 4.5 milyon euro maaş karşılığında El İttihad ile anlaştı - Son Dakika
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Trabzonspor'dan ayrılan Nwakaeme'ye Suudi Arabistan yolcusu! 4.5 milyon euro maaş karşılığında El İttihad ile anlaştı

21.06.2022 10:55

Trabzonspor ile yollarını ayıran Nijeryalı kanat oyuncusu Anthony Nwakaeme, Suudi Arabistan ekibi El İttihad ile anlaştı. 33 yaşındaki oyuncu, 4.5 milyon euro maaş karşılığında 2+1 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Trabzonspor'un şampiyonluğunda önemli bir rol oynayan Anthony Nwakaeme, sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayınca Karadeniz ekibi ile yollarını ayırmıştı. Adı Süper Lig devleriyle de anılan isim rotasını Suudi Arabistan'a çevirdi.

EL İTTİHAD İLE ANLAŞTI

Özgür Sancar'ın haberine göre; tecrübeli oyuncuSuudi Arabistan temsilcisinin yıllık 4.5 milyon Euro'dan 2+1 yıllık sözleşme teklifini kabul etti. Tecrübeli kanat oyuncusu Trabzonspor formasıyla 47 gol, 40 asist kaydederek kulüp efsaneleri arasına adını yazdırmıştı.

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Suudi Arabistan, Trabzonspor, Karadeniz, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzonspor'dan ayrılan Nwakaeme'ye Suudi Arabistan yolcusu! 4.5 milyon euro maaş karşılığında El İttihad ile anlaştı - Son Dakika
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