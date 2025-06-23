Ertuğrul Doğan\'dan Uğurcan Çakır sözleri: Resmi teklif gelmedi

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, ismi Fenerbahçe ile anılan milli kaleci Uğurcan Çakır ile ilgili Kadırga TV'ye açıklamalarda bulundu.

''TÜRKİYE'DEN RESMİ TEKLİF GELMEDİ''

Uğurcan Çakır'ın durumuna da açıklık getiren Doğan, "Ben bunu söylemekten yoruldum. Nasıl yapmak lazım bilmiyorum. Yazımı yazayım? Sürekli dursun insanlar baksın. Uğurcan Çakır'a yurt dışından gelen ciddi bir transfer teklifi olursa verdiğim söz üzerine yardımcı olacağımızı söyledik. Türkiye'den takımlar konuşuluyor ama bize gelen resmi bir teklif yok. Uğurcan Çakır çıkıp, 'Ben Trabzonspor'dan ayrılmak istemiyorum' demediği süreci bizim için yurt dışı veya yurt içi bir durum yok.'' dedi.

''UĞURCAN'DAN BİZE GELEN BİR DURUM YOK''

Uğurcan'ın kendilerine takımdan ayrılmak gibi bir talep de bulunmadığını dile getiren Doğan, ''Trabzonspor takım kaptanının burada kalarak futbol hayatına devam etmesidir. Uğurcan Çakır'dan da bize gelen bir durum yok. Gelen resmi bir teklif de yok. Bu konuda konuşacak bir şey de yok" ifadelerini kullandı.