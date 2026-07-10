Trabzonspor'dan Çift Antrenman - Son Dakika
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Trabzonspor'dan Çift Antrenman

Trabzonspor\'dan Çift Antrenman
10.07.2026 21:24
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Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti, güç ve dayanıklılık çalıştılar.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki sabah antrenmanında oyuncular, salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Akşam antrenmanında ise bordo-mavililer, ilk bölümde dinamik ısınma çalışması yaptı. Pas çalışması ile devam eden antrenman, dayanıklılık çalışması ve dar alanda oyunla sona erdi.

Karadeniz ekibi, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: AA

Fatih Tekke, Trabzonspor, Antrenman, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'dan Çift Antrenman - Son Dakika

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