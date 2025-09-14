Trabzonspor'dan Hakem Eleştirisi

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, sahada kazanmanın mümkün olmadığını belirterek, faulün olmadığı bir pozisyona masa başında faul üretilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan maçın ardından açıklamada bulundu. Ören, "Sahada kazanmak mümkün değil; yazıklar olsun. Onuachu tam olarak nasıl sıçramalı? Onuachu'nun her açıdan tertemiz olan golünün VAR müdahalesiyle ve hakem oyunlarıyla iptal edilmesi, Türk futbolunda adaletin olmadığının en açık kanıtıdır. Faulün olmadığı bir pozisyona masa başında faul üretilmesi kabul edilemez! MHK ve TFF'yi bir kez daha adalete, tarafsızlığa ve sorumluluk bilincine davet ediyoruz. Futbol, milyonların emeği ve alın teridir; masa başında alınan kararlarla kirletilemez. Adalet herkes için elzemdir. Artık yeter! Tuzu kokutmayın, taraf tutmayın. Sahadaki emeğe, alın terine saygı duyun" ifadelerini kullandı. - TRABZON